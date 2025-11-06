Habertürk
        Haberler Dünyadan David Beckham'dan eşi Victoria Beckham'a: Leydim!

        Kral Charles tarafından şövalye ilan edilerek 'Sir' ünvanını alan David Beckham, eşi Victoria Beckham'ın yeni ünvanını da çabuk benimsedi: Leydim!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 15:15 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:15
        David Beckham, önceki gün İngiltere'deki Windsor Kalesi'nde düzenlenen kraliyet töreniyle şövalye ünvanı aldı. Artık Sir David Beckham adını kullanan 50 yaşındaki emekli futbolcu, onurlandırılmasının ardından, yakın arkadaşı olan ünlü İngiliz şef Gordon Ramsay'in Londra'daki restoranında düzenlenen aile yemeğiyle kutlama yaptı.

        David Beckham, hayranlarına parti hakkında bilgi verirken, kutlamanın iyi geçmesi için elinden geleni yaptığını söylediği arkadaşı Gordon Ramsay'e teşekkür etti.

        Fotoğraflarda David Beckham'ın, dört çocuğunun annesi olan 51 yaşındaki eşi Victoria Beckham ile yan yana görülürken, madalyasını da boynundan çıkarmaması dikkat çekti.

        Beckham çiftinin, Windsor Kalesi'ndeki törenin ardından farklı kıyafetlerle kutlama yemeğine katıldığı görüldü. Kutlamadan fotoğrafları David Beckham sosyal medya hesabından paylaşırken, eşi Victoria Beckham'a "Leydim" diye hitap etti.

        David Beckham'ın spora ve hayır işlerine yaptığı olağanüstü katkılardan dolayı şövalyelik ünvanıyla onurlandırılması, eşi Victoria Beckham'a da yeni ünvan hakkı getirdi. Kraliyet geleneğine göre, 'Sir' ünvanıyla şövalye ilan edilen bir kişinin eşine de 'Lady' diye hitap ediliyor. Dolayısıyla ski Spice Girls üyesi de artık 'Lady' olarak anılabilecek.

        Kutlamada çifte, çocukları Romeo, Cruz ve Harper ile David Beckham'ın anne ve babası da eşlik etti. Beckham çiftinin arasının açık olduğu söylenen en büyük çocukları Brooklyn Beckham ile eşi Nicola Peltz bu kutlamada da yer almadı. Brooklyn Beckham ve eşi, en son Victoria Beckham'ın kendi adını taşıyan belgeselin galasına katılmadıkları gibi, David Beckham'ın şövalye ünvanı aldığı törende de yoktu.

        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
        Brooklyn Beckham - Nicola Peltz
