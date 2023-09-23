Dave Evans: Mustafa Kemal Atatürk harika bir lider

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, HARİKA BİR LİDER"



Evans, "Mustafa Kemal Atatürk, harika bir lider. Birinci dünya savaşında Gelibolu'da olanları biliyorum. Ordunun başında olan oydu. Gerçekten büyük bir lider. Bu benim için de sürpriz oldu. Buraya geleceğimi beklemiyordum. Tarihi yakından takip ederim, burada olmak heyecan verici ve aynı zamanda büyük bir onur. Dünya turu yapıyorum, Norveç'ten yeni geldim. Buradan Yunanistan'a devam edeceğim. Orada büyük, gerçekten çok iyi bir şovum olacak. Türk halkı gerçekten de kim olduğumu biliyor, gelecek sene de gösterilerim olacak. Bir Türkiye turu olacak aslında. Eğer yıl sonuna doğru denk gelirseniz Türkiye'de gösterimi yapıyor olacağım. Şimdilik sadece ülkenizi ziyaret ediyorum. Gelecek sene yapacağım gösteriden önce güzel ülkenize şöyle bir göz atıyorum. Tabii bu seneden biletleri alsanız da mutlu olurum" ifadelerini kullandı.