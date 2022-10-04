Date Ne Demek, Türkçesi Nedir?

Türkçe, birçok dili etkilerken birçok dilden de etkilenmiştir. Günümüz itibarı ile her ne kadar kullanımı yanlış olsa da birçok İngilizce kelime yarı Türkçe yarı İngilizce olarak dilimizde kullanılmaktadır. “Date” kelimesinden türeyen “Date çıkmak” kelimesi de bunlardan birisidir. Özellikle sosyal medya platformlarında “Date” ve “Date çıkmak” kelimeleri yoğun olarak kullanılmaktadır. Hâl böyle olunca da “Date ne demek?” ve “Date çıkmak ne anlama gelir?” soruları ile bu kelimelerin Türkçesi öğrenilmeye çalışılmaktadır. İngilizce Date kelimesi Türkçe anlamı için haberimizin devamına bakabilirsiniz.

DATE NE DEMEK?

Date kelimesi Türkçesi ve Türkçe anlamı şu şekildedir;

Zaman

Tarih

Randevu

(Biriyle) çıkmak, görüşmek

Randevuya çıkmak

DATE TÜRKÇESİ NEDİR?

İngilizcedeki date kelimesinin yaygın iki tip kullanımı vardır. Date kelimesi Türkçesi ve yaygın kullanımları şöyledir;

Tarih, zaman belirtmek. Birisiyle randevuya çıkmak, flörtleşmek için bir kişiyle buluşmak.

DATE ÇIKMAK NE ANLAMA GELİR?

“Date çıkmak” kelimesi kullanımı açısından bütünüyle yanlış olmakla beraber, özellikle sosyal medyada kullanılmaktadır. “Date çıkmak ne demek?” sorusuna yanıt vermek için, date kelimesinin kullanım alanlarını bilmemiz gereklidir.

“Date çıkmak”, birisiyle randevuya çıkmak, birisini tanımak için onunla görüşmek veya flörtleşmek için bir kişiyle buluşmak anlamlarına gelir.