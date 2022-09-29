Vibes ne demek? "Vibes almak?" ne demek, ne ifade ediyor? Özellikle gençler arasında sıklıkla kullanılan İngilizce kökenli bu kelimenin alamı merak ediliyor.

Peki, vibes almak ne demek? Türk Dil Kurumu TDK Sözlüğü'ne göre İngilizce kökenli vibes "Tiremek ve Heyecan" anlamına geliyor.

Esası itibariyle "vibes" karşıdaki birinin tavrı ve tutumunun kişide oluşturduğu hissiyatı ve öz izlenimi ifade ediyor.

"Vibes almak" ön izlenim veya hissiyatı almak şeklinde tanımlanır.