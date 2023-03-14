Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Basketbol Şampiyonlar Ligi

Darüşşafaka Lassa - Bilbao Basket: 95-85 (MAÇ SONUCU)

Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Son 16 Turu L Grubu´ndaki 5. maçında Bilbao Basket´i 95-85 mağlup ederek 2. galibiyetini aldı.

Giriş: 14.03.2023 - 22:15 | Güncelleme: ABONE OL
Darüşşafaka Lassa - Bilbao Basket: 95-85 (MAÇ SONUCU)
DHA

Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Son 16 Turu L Grubu´nun 5´inci maçında sahasında ağırladığı Bilbao Basket´i 95-85 mağlup etti. Darüşşafaka Lassa bu mücadelenin ardından 2 galibiyete yükseldi. Bilbao Basket ise 4´üncü mağlubiyetini yaşadı.

SALON: Volkswagen Arena

HAKEMLER: Yohan Rosso, Michal Proc, Radomir Vojinovic

DARÜŞŞAFAKA LASSA: Olaseni 26, McCullough 15, Doğuş Özdemiroğlu 13, Starks 13, White 12, Ragıp Berke Atar 2, Can Korkmaz, Mooney, Ercan Osmani 9, Hakan Sayılı, Yeboah 5

BİLBAO BASKET: Hakanson 6, Kyser 10, Rabaseda 10, Smith 6, Sulejmanovic 9, Alonso 11, Radicevic 3, Reyes 2, Rosa 10, Tsalmpouris 18

1´İNCİ PERİYOT: 22-24

DEVRE: 44-52

3´ÜNCÜ PERİYOT: 69-67

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Evim Yuvan Olsun Kampanyasında son durum
Evim Yuvan Olsun Kampanyasında son durum
12 yıldır aranan firari yakalandı
12 yıldır aranan firari yakalandı
Süper Loto'da kazandıran numaralar
Süper Loto'da kazandıran numaralar
Annesini darp eden abisini öldürmüştü! Beraat kararı
Annesini darp eden abisini öldürmüştü! Beraat kararı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.