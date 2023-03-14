Darüşşafaka Lassa, FIBA Şampiyonlar Son 16 Turu L Grubu´nun 5´inci maçında sahasında ağırladığı Bilbao Basket´i 95-85 mağlup etti. Darüşşafaka Lassa bu mücadelenin ardından 2 galibiyete yükseldi. Bilbao Basket ise 4´üncü mağlubiyetini yaşadı.

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