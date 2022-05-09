"Koleksiyonumuzdaki en güzel paralardan biri, ilk İslam parası. Bu parada Allah'ın birliğini gösteren İhlas Suresi var. Bu aynı zamanda İslam'ın bir manifestosudur. Paralar her zaman alışveriş için kullanılmıyordu. Bazen de zamanın haberini yapıyordu. Mesela 'Ağlayan Kadınlar' parası, Selahaddin Eyyubi öldüğü zaman üzülen, Mardin'deki Artuklulardan 4 kadını ağlar biçimde resmetmiştir. Abdülmecid döneminde bir dönem metal sıkıntısı çekilmiş. Paralar küçülmüş ve pul kıvamına gelmiş. Paranın pul olma deyimi de bu paralardan gelmektedir."