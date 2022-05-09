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Darphane Müzesi, paranın tarihini keşfe çıkarıyor

Balmumcu'da bulunan Darphane Müzesi, paranın tarihini keşfe çıkarırken madalya ve nişanların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor

09.05.2022 - 12:22 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün Balmumcu'daki binası, Darphane arşivlerinde yer alan paraların yanı sıra madalya ve nişanların da aralarında bulunduğu çok sayıda esere ev sahipliği yapıyor.

  • Darphane Müzesi koleksiyonuna ve ziyaretçilerin görebileceği eserlere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan Kıymetler Muhafızlığı Amiri Yaşar Çukur, Antik Yunan'dan Orta Çağ Avrupası'na, Osmanlı Döneminden Cumhuriyet'e, yaklaşık 13 bin eserin müzede olduğunu söyledi.

  • Çok kıymetli para, madalya ve nişanların müzede bulunduğuna dikkati çeken Çukur, "Koleksiyonumuzda çok önemli parçalar var. Lidyalıların ilk parasından Fatih Sultan Mehmet'in, altın sultani parasına, Artuklu paralarından resimli paralara, Selçuklu paralarına kadar çeşitli paralar mevcut" dedi.

  • Çukur, Darphane'nin ürettiği bütün paraların arşivde muhafaza edildiğini, kanunlar gereği her paradan ikişer adetin arşive alındığını kaydetti.

  • DARPHANE KELİMESİ 900 YILDIR KULLANILIYOR

    Randevu alan herkesin müzeyi ziyaret edebileceğini aktaran Çukur, Darphane'nin kuruluşuna ilişkin şu bilgileri verdi:

     

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