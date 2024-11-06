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        Haberler Televizyon Daron Acemoğlu, Bloomberg HT'de soruları yanıtlıyor

        Daron Acemoğlu, Bloomberg HT'de soruları yanıtlıyor

        Nobel Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ilk röportajını Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'e veriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2024 - 01:13 Güncelleme: 06.11.2024 - 01:35
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        Açıl Sezen soruyor, Prof. Dr. Daron Acemoğlu yanıtlıyor
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        Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Akademi Ödülü sonrası ilk röportajını Bloomberg HT'ye veriyor.

        Gelir adaletsizliğini önlemek mümkün mü?

        Demokrasi ile refah arasında nasıl bir ilişki var?

        Küresel ekonominin geleceğini nasıl görüyor?

        Nobel ödülünü alınca ne hissetti?

        Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor, Prof. Dr. Daron Acemoğlu yanıtlıyor.

        Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yarın saat 13.00'da Bloomberg HT'de.

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        #Daron Acemoğlu
        #Bloomberg HT

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