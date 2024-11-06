Daron Acemoğlu, Bloomberg HT'de soruları yanıtlıyor
Nobel Akademi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ilk röportajını Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen'e veriyor
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Nobel Akademi Ödülü sonrası ilk röportajını Bloomberg HT'ye veriyor.
Gelir adaletsizliğini önlemek mümkün mü?
Demokrasi ile refah arasında nasıl bir ilişki var?
Küresel ekonominin geleceğini nasıl görüyor?
Nobel ödülünü alınca ne hissetti?
Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen soruyor, Prof. Dr. Daron Acemoğlu yanıtlıyor.
Prof. Dr. Daron Acemoğlu, yarın saat 13.00'da Bloomberg HT'de.