        Darıca ilçesinde 2 binanın kolonları çatladı, vatandaşlar evlerini tahliye etti

        Darıca ilçesinde 2 binanın kolonları çatladı, vatandaşlar evlerini tahliye etti

        Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 4 ve 3 katlı yan yana 2 binada dairelerin kolonlarında meydana gelen çatlaklar nedeniyle vatandaşlar evlerini tahliye etti. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 2 binadaki 4 aileden toplam 15 kişi, misafir edilmek üzere Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait Balyonos Eğitim Tesisleri'ne götürüldü. 2 bina Darıca Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlileri tarafından mühürlendi

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 18:49 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:10
        Darıca ilçesinde 2 binanın kolonları çatladı
        Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın çevresindeki 21 bina tahliye edildi.

        Bölgede ekiplerin çalışmaları sürerken bu kez Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Mahallesi Kosova Sokak üzerinde bulunan 4 katlı ve 3 katlı yan yana olan iki binanın kolonlarında çatlak meydana geldi.

        Binalardaki 9 dairede oturan vatandaşlar kolonların çatlaması nedeniyle korkarak evlerini tahliye etti.

        Vatandaşlar yetkilileri arayarak binaların incelenmesi için yardım istedi.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de evlerini tahliye eden vatandaşların misafir edilmesi için harekete geçti.

        EVLERİNİ TAHLİYE EDEN VATANDAŞLAR, SOSYAL TESİSTE MİSAFİR EDİLECEK

        Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, kolonlarındaki çatlaklar nedeniyle tahliye edilen 2 binadaki 4 aileden toplam 15 kişi, misafir edilmek üzere Darıca ilçesinde bulunan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait Balyonos Eğitim Tesisleri’ne götürüldü.

        2 bina Darıca Belediyesi'ne bağlı zabıta görevlileri tarafından mühürlendi. Polis ekipleri binaların bulunduğu sokağa şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

        Fotoğraf: DHA

