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        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Dans Adrenalin' AKM'de

        'Dans Adrenalin' AKM'de

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul'un, beş parçadan oluşan, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm ilkelerine dikkati çeken, seyirciye yeni koreografilerle farklı bir deneyim yaşatan andrenalin dolu muhteşem performansı 'Dans Adrenalin' İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde seyirciyle buluşuyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 10:57 Güncelleme: 02.12.2023 - 10:57
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        'Dans Adrenalin' AKM'de
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        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Modern Dans Topluluğu MDTistanbul, beş parçadan oluşan 'Dans Andrenalin' adlı programıyla 2023-2024 sanat sezonuna başladı. Kasım ayında prömiyer yapan programda önceki sezonlarda MDTistanbul ile çalışmış Koreli koreograf Dong Kyu Kim'in yeni parçası “Seni Görüyorum”, MDTistanbul sanatçılarından Alper Marangoz'un “Bahar” ve değişen kastıyla tekrar sergilenecek olan “Koz” adlı çalışmaları, topluluğun yeni koreograflarından Ferhat Güneş'in “RE-Side” adlı kısa filminin sahne uyarlaması olan “RESIDE/Düşler 3 Kere Görülmeli” ve tanınmış birçok dans topluluğunun koreograflığını sürdüren İhsan Rüstem'in “Anikka” adlı yeni çalışması yer alıyor.

        Kostüm tasarımlarında ileri dönüşüm ve karbon ayak izinin azaltılmasıyla dikkat çeken, ışık tasarımını Taner Aydın’ın, kostüm ve dekor tasarımını Olcay Engin Kaymaz’ın üstlendiği 'Dans Andrenalin' sezon boyunca İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde seyirciyle buluşmaya devam edecek. Adı gibi andrenalin dolu gösterinin biletleri Biletinial’da.

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        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Dans Adrenalin
        #İstanbul Devlet Opera ve Balesi
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