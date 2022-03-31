"DÜNYAYLA YÜZLEŞMEK İSTEMİYORUM"

Kendisini iyi hissediyormuş gibi davrandığını sözlerine ekleyen Westbrook, aslında hayatında sürdürdüğü her tür mücadelenin kendisini mutlu hissettirdiğini ifade etti.

Danniella Westbrook buna rağmen "içinde bir yerlerde durumun böyle olmadığını ve bu yüzden giderek yalnızlaştığını" sözlerine ekledi. Westbrook, "Bazen sabah uyanıyorum ve o gün ölmek istemediğimi düşünüyorum. Ama dünyayla yüzleşmek de istemiyorum." diye konuştu.

İngiliz oyuncunun, yıllar önce kullandığı uyuşturucu nedeniyle burnu başta olmak üzere yüzündeki bazı kemikler de bu yüzden ufalanıp zarar görmüştü.