Danla Bilic ameliyatı sosyal medyanın gündemine oturdu. YouTube'da çektiği videolarla kısa sürede ünlenen Danla Bilic lakaplı, Damla Akdemir Japonya tatilinin ardından Türkiye'de çekik göz ameliyatı oldu. İşte Danla Bilic'in çekik göz ameliyatıyla ilgili detaylar...

DANLA BİLİC: AMELİYATLA JAPON OLDUM

Nişantaşı'nda bir alışveriş merkezi çıkışında objektife yansıyan sosyal medya fenomeni Danla Bilic, fotoğraflarını çeken muhabirlere, Japonlar gibi çekik gözlere sahip olabilmek için estetik yaptırdığını açıkladı. İki hafta önce Tokyo’ya gittiğini ve Japonları çok sevdiğini anlatan Bilic, "Geldikten sonra da gözümden estetik ameliyatı oldum. Daha çok yeni olduğu için şu an hiç iyi görünmüyorum. Ama kendimi daha iyi hissetmek için böyle bir şey yaptım. Çok istediğim bir şeydi.” dedi.

Bilic daha önce de mide küçültme, çene estetiği, burun estetiği, elmacık kemiği ve dudak dolgusu estetiği, yanak inceltme ameliyatı ve kaş kaldırma gibi operasyonlar yaptırmıştı.

ÇEKİK GÖZ AMELİYATI NASIL OLUR?

Çekik göz estetiği genel anestezi veya lokal anestezi ile yapılabilen bir işlemdir. İşlem ortalama olarak 1-1.5 saat arasındadır ve göz kapağının dış tarafındaki sert dokunun gözü yan tarafındaki kemiğin üst tarafına sabitlenmesi sağlanır.

Çekik göz oluşturma ameliyatı ile birlikte üst ve alt göz kapağı estetiği, kaş kaldırma, orta yüz germe ve yağ enjeksiyonu gibi operasyonlar kombine edilebilir.

Bu kombinasyonlar kişilerin ihtiyaçlarına göre seçilebilir.

Ameliyat sonrası ağrılı değildir. Göz etrafında ödem ve morluk oluşabilir. Bu ödemlerin geçmesi genellikle 5-7 gündür. Bu süreçte baş yüksekte olacak şekilde 2 yastıkla yatmak iyileşme sürecini hızlandırır.