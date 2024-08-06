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        Haberler Dünya Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslimatının ilk kısmını yaptı | Dış Haberler

        Danimarka, Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslimatının ilk kısmını yaptı

        Danimarka'nın Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı teslimatının ilk kısmını gerçekleştirdiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 10:34 Güncelleme: 06.08.2024 - 10:34
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        Danimarka'dan Ukrayna'ya F-16 teslimatı
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        Danimarka Radyosunun (DR) haberine göre, Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, F-16 savaş uçağı teslimatına ilişkin açıklama yaptı.

        Poulsen, Danimarka'nın Ukrayna'ya hibe taahhüdünde bulunduğu 19 F-16 savaş uçağının bir kısmının teslim edildiğini belirtti.

        Bunun Ukrayna'nın savaş uçağı kapasitesini artırmak ve hava kuvvetlerini modernize etmek için önemli bir adım olduğunu dile getiren Poulsen, Danimarka Silahlı Kuvvetlerinin F-16'ları kullanabilmeleri için Ukraynalı pilotları eğittiğini söyledi.

        Poulsen, F-16 savaş uçaklarını kullanmanın Ukrayna için en iyi fırsatı sunduğunu kaydetti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 4 Ağustos'ta, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurarak, Danimarka, Hollanda ve ABD'ye minnettar olduğunu belirtmişti.

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