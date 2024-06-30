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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'dan VAR tepkisi! - Futbol Haberleri

        Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand'dan VAR tepkisi!

        Danimarka Teknik Direktörü Kasper Hjulmand, EURO 2024'te Almanya'ya 2-0 mağlup olup elendikleri maçın ardından VAR kararlarını eleştirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 09:18 Güncelleme: 30.06.2024 - 09:23
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        Danimarka'dan VAR tepkisi!
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        EURO 2024 son 16 turunda Almanya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda eden Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, maçın ardından hakem Michael Oliver ve VAR hakemlerine tepki gösterdi.

        Kasper Hjulmand yaptığı açıklamada, "Maçı iki VAR kararı belirledi. Attığımız gol bir santimetreyle ofsayttı. VAR bu şekilde kullanılmaz. Bu saçma ofsayt kuralından yoruldum." ifadelerini kullandı.

        Son yıllarda büyük takımlara karşı iyi olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, amaçlarının büyük takımlarla omuz omuza mücaele etmek olduğunu dile getirdi.

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