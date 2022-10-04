Kraliçe ise tartışmaların ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Son günlerde Prens Joachim'in dört çocuğu için gelecekteki unvanları kullanma kararıma sert tepkiler geldi. Elbette bu beni etkiliyor. Kararımı alalı uzun zaman oldu. Kraliçe olarak benim görevim ve arzum, Monarşinin zaman içinde sonsuza dek var olmasını sağlamak. Bu durum bazen zor kararlar vermeyi gerektirir ve doğru zamanı bulmak her zaman zor olabilir. Monarşinin geleceği için gerekli bir güvence olarak gördüğüm bu düzenlemeyi yapıyorum. Kraliçe, anne ve büyükanne olarak kararımı verdim ama bir anne ve büyükanne olarak durumu hafife aldım. Bu, en küçük oğlum ve ailesine büyük bir etki yaratıyor ve bunun için üzgünüm, özür dilerim. Çocuklarımın ve torunlarımın benim en büyük sevincim ve gururum olduğundan kimsenin şüphesi olmasın. Umarım artık bir aile olarak huzur bulabiliriz. Bu durumu atlatabilir ve ilerleyebiliriz."