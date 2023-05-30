Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor

Danimarka basınında yer alan haberlere göre, ülke savunma harcamalarını 10 yıl boyunca 3 katına çıkarmayı hedefliyor.

Giriş: 30.05.2023 - 14:37 | Güncelleme: ABONE OL
Danimarka, gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planlıyor
Danimarka savunma bütçesini 3 katına çıkaracak
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Danimarka'nın, NATO harcama hedefleriyle uyumlu olarak gelecek 10 yılda savunma bütçesini 3 katına çıkarmayı planladığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Danimarka’nın savunma harcamalarını 10 yılda 3'e katlayarak 21 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.

Danimarka Savunma Bakan Vekili Troels Lund Poulsen, basın toplantısında, ülkesinin savunma ve güvenlik politikasında "bir dönüm noktasında" olduğunu ifade etti.

Bakan Poulsen, "Avrupa’da savaş var ve biz barışı cepte göremeyiz daha fazla." dedi.

Harcamaların artırılmasına ilişkin kararın, NATO'nun gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) en az yüzde 2'sinin savunmaya ayrılması hedefine yönelik olduğu belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Danimarka'da ABD Büyükelçiliği önünde bir kişini kendini yaktı
Danimarka'da ABD Büyükelçiliği önünde bir kişini kendini yaktı
YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil sayıları
YSK Başkanı'ndan açıklama! İşte partilerin vekil sayıları
Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de çocuk!
Kardeşlerden birinin öldüğü kavgada 2 şüpheli de çocuk!
Dış ticaret istatistikleri-Nisan 2023
Dış ticaret istatistikleri-Nisan 2023

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.