        Danimarka'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı | Sağlık Haberleri

        Danimarka'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı

        Danimarka, 15 yaş altındaki çocuklar için sosyal medya kullanımını yasaklayacağını duyurdu

        Giriş: 11.11.2025 - 10:06 Güncelleme: 11.11.2025 - 10:06
        Danimarka'da 15 yaş altına sosyal medya yasağı
        Danimarka Dijital İşler Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık önerisi üzerine hükümet ve partilerin onayıyla sosyal medya kullanımına yaş sınırı getirme konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

        Danimarka'nın sosyal medya kullanımına yaş sınırlaması getirerek önemli bir adım attığına işaret edilen açıklamada, bu adımla çocuk ve gençlerin dijital dünyanın olumsuzlukların korunmasının amaçlandığı ifade edildi.

        Açıklamada, karar kapsamında sosyal medya kullanımı için alt yaş sınırının 15 olarak belirlendiği aktarılarak, "15 yaşın altındaki çocuklar kendilerini zararlı içeriklere maruz bırakabilecek platformlara erişememelidir. Ebeveynler, çocuklarının daha erken erişime sahip olması gerektiğini düşünürlerse istisnalar yapılabilir. Bu, ebeveynlere 13 yaşından itibaren erişim için onay verme fırsatı verilerek sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

        Bu sayede, çocukların kendi gelişimleri için farklı alanlara daha fazla yönelme imkanı bulabileceği belirtilen açıklamada, karar kapsamında "dijital bekçilerin" oluşturulacağı ve denetimlerin sıklaşacağı kaydedildi.

        Dijital İşler Bakanı Caroline Stage de şunları kaydetti: "Sağlanan anlaşmayla net bir yön belirliyoruz. Danimarka, sosyal medya için yaş sınırı getirerek, çocuklar ve gençlerin dijital refahını güçlendirmek için ortak bir çabayla Avrupa'da öncülük edecek."

