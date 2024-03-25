Dani Alves serbest bırakıldı!

Katalonya Yüksek Adalet Mahkemesi, Alves'in kefaleti olan 1 Milyon Euro'nun ödenmesinin ardından Brezilyalı eski futbolcuyu pazartesi günü serbest bıraktı.

Brezilya ve İspanya pasaportlarını yetkililere teslim eden Alves, İspanya'dan ayrılamayacak.

Daniel Alves, daha önce mahkemeden geçici tahliye talebinde bulunmuş ancak Brezilyalı eski futbolcunun bu talebi reddedilmişti. Ancak Barcelona Mahkemesi, geçtiğimiz hafta Alves için 1 Milyon Euro'luk serbest kalma kefaletini kabul etti ve bu bedelin ödenmesinin ardından Alves, ceza evinden çıktı.

Daniel Alves, cinsel saldırı suçundan dört yıl, altı ay hapis cezası almıştı.