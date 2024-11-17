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        Haberler Dünya Asya-Pasifik Dang humması bin 100 kişiyi hastanelik etti | Dış Haberler

        Dang humması bin 100 kişiyi hastanelik etti

        Bangladeş'te dang humması nedeniyle son 24 saatte 1100 kişi hastaneye kaldırıldı, 8 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 18:57 Güncelleme: 17.11.2024 - 18:57
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        Dang humması bin 100 kişiyi hastanelik etti
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        Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan dang humması hastalığı nedeniyle bu yıl hayatını kaybeden kişi sayısının 234'e yükseldiğini açıkladı.

        Açıklamada, son 24 saatte dang humması tespit edilen 1100 hastanın yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, 8 kişinin bu hastalık nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

        Yıl başından bu yana toplam 47 bin 50 kişinin dang hummasına yakalandığı belirtilen açıklamada, 3 bin 788 kişinin de hastalık nedeniyle tedavi gördüğü kaydedildi.

        Bangladeş'te 2023'te 321 bin 179 dang humması vakası kayıtlara geçmiş, 1705 kişi ise hastalık nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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        DANG HUMMASI NEDİR?

        Tropikal ve subtropikal bölgelerde görülen dang humması virüsü, insanlara sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Kuluçka döneminden sonra genel olarak hafif ateşe sebebiyet veren hastalık, bazı vakalarda ölüme neden olabiliyor.

        Vakalar, genellikle "yağış dönemleri" olarak bilinen mart, haziran, eylül ve aralıkta artış gösteriyor.

        Bilim insanları, yüksek sıcaklık ve uzun süren yağışların sıtma ve dang humması taşıyan sivrisineklerin artmasına sebep olduğu uyarısında bulunuyor.

        Hastalığa yol açan sivrisinek türünün su birikintilerinde larva oluşturması nedeniyle, özellikle sanayi çevrelerindeki çöp birikintilerinin sürekli ilaçlanması gerekiyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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