Damla'nın katilinin cezası belli oldu
Konya'da dini nikahla birlikte yaşadığı 25 yaşındaki Damla Dakım'ı 47 bıçak darbesiyle öldüren Neşet Güneş, indirim uygulanmadan 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Konya'nın Karatay ilçesinde 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 8 yıldır hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli çıkan 26 yaşındaki Neşet Güneş, geçen yıl 14 Eylül'de Tatlıcak Mahallesi Neşeli Sokak'ta dini nikahla birlikte yaşadığı Damla Dakım ile telefondaki konuşması nedeniyle tartıştı.
Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığı Damla Dakım'ı göğsünden, boynundan ve sırtından yaralayan Neşet Güneş, kaçtı.
Gürültü ve yardım çığlıkları üzerine komşuları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Damla Dakım, kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi’ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
GENÇ KADINI 47 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ
Damla Dakım’ın otopsisinde boyun, sırt ve göğsünde toplam 47 bıçak darbesi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Damla Dakım'ın daha önce de şiddet gördüğü için Köprübaşı Polis Merkezi Amirliği'ne gidip şikayetçi olduğu belirlendi. Dakım'ın cenazesi, otopsi sonrası aynı mahallede Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.
ALDATTIĞINI İDDİA ETTİ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Neşet Güneş'i saklandığı evde yakaladı. Güneş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Neşet Güneş'in savcılıkta ve yargılama aşamalarında verdiği ifadelerde, Damla Dakım'ın kendisini aldattığını öne sürerek cinayeti işlediğini söyledi.
İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET
Neşet Güneş hakkında Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün son kez hakim karşısına çıkan Güneş, 'Kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamadı.