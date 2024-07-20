Damla Ersubaşı ve Mustafa Can Keser birbirine girdi

"SEN KİMSİN BENİM KIZLARIMA NAMUS BEKÇİLİĞİ YAPACAKSIN?"

Eski eşinin yaptığı bu paylaşıma sessiz kalmayan Damla Ersubaşı'nın cevabı oldukça sert oldu. Ersubaşı; "Senin gibi kaypak, maalesef iki kızımın babası oldu. Kızlarımın hatırına susayım dedim ama sen hala kendince bir güç savaşında olduğun için yalandan yere bile olsa kızlarımın annesi demediğin için, park babası, ben de susmayacağım. Sen kimsin benim kızlarıma namus bekçiliği yapacaksın? Sen kim olabilirsin? Kendi adamlığına bak önce. Haddini bil, kendi namusuna dahil olan kah... yap bekçiliğini. En başta da 100 dolara muhtaç ettiğin çocuğuna. Utan be cibiliyetsiz. Reklam peşinde koşan terbiyesiz. Senin derdin benimle. Sen adam olsaydın 9 yaşına yaklaşmış çocuğuna babalık yapardın. Sakın beni konuşturma. Yok DNA, yok şu yalanlarını da bırak. Ama sen öyle bir cibiliyetsiz kaypaksın ki beni bile konuşturmak zorunda bırakıyorsun. Beni zorlama. Seninle evlendiğim gün kendini kanıtlamaya çalışıp reklamlarını yaptırdın ama bugünü, sana getirdiklerine bak. Kusura bakma birtanem, benim sayemde kendini iş adamı dedirtmeye çalıştın, yine benim kızlarımın ahıyla yok olacaksın. Destur çekeceksin benim kızlarımın adını ağzına alırken."