Damla Ersubaşı'ndan o görüntülere yanıt
'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın bugün bir videosu ortaya çıktı. Söz konusu videoda, Ersubaşı'nın uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf ettiği görüldü. Damla Ersubaşı'nın avukatı Mehmet Kutlu, müvekkilinin söz konusu videoyu eski eşi Mustafa Can Keser'in tehdidiyle 1.5 yıl önce çektiğini belirtti
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'Sihirli Annem' dizisindeki 'Tuğçe' karakteriyle tanınan Damla Ersubaşı'nın bugün ortaya bir videosu çıktı. Söz konusu videoda Ersubaşı'nın uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf ettiği görüldü.
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Damla Ersubaşı, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim. Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Önce, "Bunu aileme söylerim. Çocukları bana vereceksin" dedi. "Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm" dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, ağabeyine... Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Mesajlar var bende, hepsini bana da attı. Şimdi, çocuklarımı benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın, çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi."
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Damla Subaşı'nın avukatı Mehmet Kutlu, söz konusu itiraf videosuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Son günlerde sosyal medya ve ulusal basında dolaşan, müvekkilim Damla Ersubaşı'ya ait videoyla ilgili olarak ortaya atılan yasaklı madde ve kumar iddiasıyla ilgili asılsız ve mesnetsiz haberlere dikkat çekmek isteriz. Bu iddiaları yakından takip ediyoruz.
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Müvekkilim, evlilik birliği devamında ve sonrasında eski kocası tarafından tehdit ve psikolojik şiddete maruz kalmıştır. Müvekkil, eski eşi tarafından gördüğü bu psikolojik şiddetler neticesinde kişisel bir patlama noktasına gelmiştir. Medyaya düşen söz konusu video ise eski eşin müvekkilime uyguladığı boşanma sonrası psikolojik şiddetin ve tehditlerin bir tezahürüdür. Mustafa Can Keser, müvekkili, çocukları ile tehdit ederek ilgili videoyu kayıt altına aldırmış ve kendisine gönderilmesini sağlamıştır. Müvekkil, çocuklarıyla olan ilişkisinin ve çocuklarının psikolojisinin zarar görmemesi adına bu baskıya boyun eğmiştir. Sadece Mustafa Can Keser'de bulunan bu video, yaklaşık bir buçuk sene öncesine ait olup ne hikmetse eski eş tarafından şimdi medyaya servis edilmiştir.
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İlgili videoda müvekkilim ağlamakta ve psikolojisinin eski eşi tarafından altüst edildiği görülmektedir. Mustafa Can Keser, müvekkilimi kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak amacıyla söz konusu videonun bazı kısımlarını keserek medyaya servis etmiştir. Eski eş, bir baba olduğunu da unutarak söz konusu davranışının çocuklarının psikolojisini ve geleceğini olumsuz etkileyeceğini bilmesine rağmen bu hareketi yapmış, çocuklarının annesini kamuoyu nezdinde itibarsızlaştırmak istemiştir.
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Müvekkilim, videonun orijinal ve halinde, eski eşi tarafından yapılan tehditlerle ilgili açıklama yapmaktadır. Mağdur olan müvekkilim Damla Ersubaşı, sanki kendisi suçluymuş gibi gösterilmektedir. Kamuoyunu yanıltıcı olabilecek bu videoya itibar edilmemesini ve objektif bir bakış açısıyla yaklaşmasını rica ediyoruz.
Müvekkilimizin itibarı ve hukuki haklarına yönelik herhangi bir saldırıya karşı gerekli hukuki adımları atmaya devam edeceğimizi belirtmek isterim. Bu tür yayınlar, sadece müvekkilimizin değil, aynı zamanda toplumun genel hukuki normalarına da zarar verebilecek potansiyel tehlikeler içermektedir. Müvekkilim, en kısa zamanda kendisinin yasaklı madde kullanmadığını gösteren sağlık sonuçlarını kamuoyuyla paylaşacaktır.
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