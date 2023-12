Damla Ersubaşı, gözyaşları içinde yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Şimdi ben bir dönem kışın uyuşturucuya düştüm, uyuşturucu batağına düştüm, uyuşturucu içtim, sonra parayı kumarda harcadım, uyuşturucuda harcadım. Bu para da eski kocam, çocuklarımın babası Mustafa Can Keser'in ailesinin parasıydı. Sonra ben tabii bunu, çeşitli vaatlerle aldım bu parayı. Parayı da tek başıma yedim. Mustafa'nın hiçbir alakası yok. Neyse sonra Mustafa sürekli beni bununla tehdit etti. Önce, "Bunu aileme söylerim. Çocukları bana vereceksin" dedi. "Tamam senin pisliğinden kurtulayım yeter ki dedim çocuklar sende kalsın. Ben çocuklarımı istediğim zaman görürüm" dedim. Hepsinin mesajları var, hepsinin de zaten delillerini sunacağım bundan önce. Çocukları da verdim, pisliği bitmedi, bırakmadı, tehdidi de bitmedi, şiddeti de bitmedi... Parayı da ödüyorum ama ben bu arada, ablasına, ağabeyine... Ondan sonra dedi ki seni magazine rezil edeceğim dedi. Mesajlar var bende, hepsini bana da attı. Şimdi, çocuklarımı benden ayırdı ya istediği her şeyi yapsın, çocuklarımın annesiz kalmasının tek sebebi Mustafa Can Keser ve ailesi."