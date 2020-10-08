Kekler çay saatlerinin vazgeçilmez olan tatlılarından. Bir de eriyerek ağızda dağılan damla çikolatasıyla birleşince tadından yenmiyor. Özellikle çocukların vazgeçilmezi olacak damla çikolatalı kek tarifimiz sizlerle...

DAMLA ÇİKOLATALI KEK MALZEMELERİ

DAMLA ÇİKOLATALI KEKİN YAPILIŞI

Afiyet olsun...