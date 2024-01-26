Damatlarını mezarlıkta vurdular! 2 tutuklama
Kastamonu'da 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 5 yakınından 2'si tutuklandı
Tolga Benderlioğlu'nun mezarlık yakınında ölü bulunmasının ardından Karabük'te gözaltına alınan karısı N. Benderlioğlu, kayınpederi O.D, kayınbiraderi İ.D, kayınvalidesi H.D. ile ailenin yakını C.Ç, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
"İYİ YAPTIM, AYNEN"
Bir gazetecinin adliye girişinde "Neden yaptınız?" sorusuna kayınpeder O.D, "İyi yaptım, aynen." diye cevap verdi.
Şüpheliler Benderlioğlu'nun kayınpederi O.D. ve kayınbiraderi İ.D, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, C.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler savcılık ifadesinin ardından salıverildi.
EŞİ İLE BOŞANMA AŞAMASINDALARDI
Şüpheliler arasında bulunan N. Benderlioğlu'nun eşi Tolga Benderlioğlu ile boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Ahmet Dede Mezarlığı yanındaki yolda 25 Ocak'ta gece saatlerinde yerde hareketsiz birinin yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmiş, olay yerine gelen ekipler Tolga Benderlioğlu'nun silahla öldürüldüğünü belirlemişti.
Foto: İHA
Polis ekipleri, yürütülen soruşturma kapsamında, Karabük girişinde 2 aracı durdurarak zanlıları gözaltına almıştı.
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