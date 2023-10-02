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        Haberler Gündem 3. Sayfa Damadını öldüren kayınpeder için istenen ceza açıklandı! - En son haberler

        Damat katiline istenen ceza belli oldu! Kızı ifade değiştirdi: Eşimin ailesi silahla tehdit etti

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçen yılın eylül ayında kızına yakıştırmadığı damadı Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpeder Turhan Ketenci'nin cezai ehliyeti tam çıktı, savcı mütalaasında müebbet hapsini istedi. Daha önceki duruşma çıkışı "Babamın ceza almasını istiyorum. İçeriden çıkmasın. Babam akıl hastası değil" diyen sanığın kızı Meral Çubukçu ise şimdiye kadar vermiş olduğu bütün ifadeleri tehdit altında söylediğini belirterek, "11 ay boyunca eşimin ailesi beni baskı altında tuttu silahla tehdit edildim" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:10 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:28
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          İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde geçen yılın eylül ayında kızına yakıştırmadığı damadı Volkan Çubukçu'yu kalbinden bıçaklayarak öldüren kayınpeder Turhan Ketenci'nin cezai ehliyeti tam çıktı, savcı mütalaasında müebbet hapsini istedi.

        • 2

          Küçükçekmece 6.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Volkan Çubukçu'nun ailesi ve sanık avukatı katıldı.

        • 3

          Duruşmada Ali Tıp Kurumu'nun Turhan Ketenci hakkında düzenlemiş olduğu rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

        • 4

          Adli Tıp Kurumu raporunu kabul etmeyen Ketenci, "Beni Adli Tıp Kurumu'nda 4 gece yatırdılar ve çıktım. Bir muayene işlemi yapılmadı" dedi.

        • 5

          Şimdiye kadar verdiği ifadeleri tehdit altında verdiğini söyleyerek ifade değiştiren Meral Çubukçu ise, "11 ay boyunca eşimin ailesi beni baskı altında tuttular. Burada da yanlış beyan vermek zorunda kaldım. Eşimin 3 tane silahı vardı. Eşim öldükten sonra annesi 'Seni ve aileni öldürürüz. Çocuğunu elinden alırız' diye tehdit etti. İddianamede de geçen makinayı babam gerçekten hediye almıştı. Beni 'Baban çok ceza almazsa çıkınca onu da öldürürüz' diye de tehdit ettiler. Kaynanam eşim Volkan'ın silahıyla beni 'Gidersen seni alnının çatından vururuz' şeklinde tehdit etti. Babam bizim küçüklüğümüzden beri psikolojik tedavi görüyordu" dedi.

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          İddiaları reddeden Volkan Çubukçu'nun (fotoğrafta) babası Mustafa Çubukçu, "Gelinim bizim kendisini zorla tuttuğumuzu söylüyor. Olay sonrasında biz cenazemizle uğraşırken kendisi karakola götürülmüştü. Orada kendisine zorla mı tutuluyorsun diye sormuşlar. Ancak o 'Hayır babam haksız yere kocamı öldürdü' şeklinde ifade vermiş. Biz her gün çalışıyoruz kendisi evde tek başına kalıyor. Daha önce gitmek istese kaçıp gidemez miydi? Benim çocuğumun paralarını ve altınlarını alıp kaçtı. Bu iddialar da avukatının ve sanığın ailesinin düzenlemiş oldukları kurgudan ibarettir. Benim oğlumda madem 3 tane silah vardı. O bıçak darbelerine silahla karşılık vermez miydi" dedi. Anne Satiye Çubukçu ise iddiaları reddederek "11 aydır ben kendi acımı yaşamadım onlara acı yaşatmamak için" diye konuştu.

        • 7

          Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında haksız tahrik hükümleri uygulanmaksızın sanığın "Kastan öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme mütalaaya karşı savunma hazırlanması için duruşmayı erteledi.

        • 8

          Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Turhan Ketenci'nin kızının Volkan Çubukçu ile evlenmesine onay vermediği, kaçarak evlendikleri anlatıldı. Evlilik sonrası ailelerin anlaştığı ancak Ketenci ile Çubukçu arasında beyaz eşya nedeniyle anlaşmazlık yaşandığı anlatılan iddianamede, ikilinin mesajlaşarak tartıştığı kaydedildi. Ketenci'nin 22 Eylül 2022'de Volkan Çubukçu'nun bulunduğu yere gittiği, ekmek bıçağıyla kalbine yakın bir yerden bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtilen iddianamede, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

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