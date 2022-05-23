Damadın sıra dışı konvoyu pahalıya patladı

Zonguldak'ta, Melek ve Necati Fidan düğün arabası olarak TIR'ı kullanırken, konvoya TIR'lar da eşlik etti. Yaklaşık 20 TIR'a korna çalarak çevreyi rahatsız ettikleri gerekçesiyle 8 bin TL ceza kesildi.
Ereğli ilçesinde lojistik firması sahibi Satılmış Fidan'ın oğlu Necati Fidan, düğün arabası olarak TIR'ı tercih etti. Süslenen TIR'a, yaklaşık 20 TIR da eşlik ederek gelini almak için eve gelindi. Melek Fidan, TIR'a binmekte zorlanınca Necati Fidan, araca çıkmasında yardımcı oldu.
Melek Fidan, Ereğli sokaklarında dolaşan TIR'dan kendisine merakla bakanlara el salladı. Şehir merkezinde çalınan kornadan dolayı polis merkezine yapılan şikayet üzerine TIR´lara çevreye rahatsızlık vermeleri nedeniyle yaklaşık 8 bin lira ceza kesildi.
'FİKİR EŞİMDEN ÇIKMIŞ'
TIR ile düğün salonuna gelen Melek Fidan, kendisinin böyle bir konvoy beklemediğini ve kendisi için bu hazırlığı yapan eşi ve arkadaşlarına teşekkür ederek, "Eşim üniversiteden arkadaşımdı. Daha sonra aşka döndü. Fikir eşimden çıkmış. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Çok heyecanlıyım" dedi.
'CEZAYI YEDİYSEK DE FEDA OLSUN'
Necati Fidan ise, "Babam yıllardır nakliyecilik mesleğinde faaliyet gösteriyor. Ben de okuldan sonra babamın yanına iş yerine döndüm. Herkes otomobil, üstü açık araba ve cip ile yapıyor. Bizim mesleğimiz TIR´cılık. Yıllardır bu sektörün içindeyiz. Bir farkındalığımız olsun istedik. Aklımıza böyle bir fikir geldi. Bence güzelde oldu" dedi. Necati Fidan cezayla ilgili olarak, "Ceza yediysek de feda olsun. Eşime feda olsun" diye konuştu.
'CEZAYI YİYENLER HEPSİ ARKADAŞIMIZ, KARDEŞİMİZ'
Necati Fidan'ın babası Satılmış Fidan, "Cezayı yiyenler hepsi arkadaşımız, kardeşimizdir. Bir tane oğlum var. Onun da en mutlu günü bugün. Oğlumun mutlu olduğu bugün de gereken ne ise yaparız. Devletimizin kestiği parmak acımaz" dedi.
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