Esra Geçti'nin haberine göre Dalaman Havalimanı'nda bu gece 22.40 sularında meydana gelen patlama sesi çevrede büyük bir paniğe yol açtı. Patlamayla salondan dışarı kaçışan yolcular bir süre ne olduğunu anlayamadı. Yolculardan bazıları fenalık geçirdi.

BOMBA PATLADI SANDILAR

Patlama sesiyle dışarı kaçan vatandaşlar bir süre sonra arıza yapan bir telefon bataryasının infilak ettiğini anlayınca derin bir nefes aldı.

HAVALİMANI NORMALE DÖNDÜ

Güvenlik birimlerinin yaptığı açıklamayla normale dönen havalimanında yolcular tekrar terminale geri alındı.