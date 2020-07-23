Dalak; midenin sol altındaki kısımda yer alan organdır. Dalak; vücutta lenfoit üreterek bağışıklık sistemini güçlendirir, kan hücrelerini ve trombositleri depolar, bakterilerin ve kırmızı kan hücrelerinin süzülerek temizlenmesi görevini üstlenir. Dalak bazen aşırı yemek yenmesi sonucunda büyüyerek şişlik yapar ve rahatsızlık verir. Ya da aşırı hareket halinde koşma sonucunda da zorlanır. Hatta ‘’dalağım şişti’’ diye yakınılır.
Ancak dalağın rahatsızlığının bulunması zor olmaktadır. Genelde hekimin muayene etmesi sonucu bunu görebilir. Belirtileri nadir ortaya çıkmaktadır. Dalak ağrısının nedenleri arasında büyüme ve yırtılma söz konusu olmaktadır.
Dalak Nasıl Yırtılır?
Dalak yırtılması genelde; trafik kazaları, bir travma sonucu oluşan yırtılmalar (genelde boks maçları, futbol maçları, bisiklet kazaları) şiddet ve işkenceler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Dalak yırtılması sonucunda şiddetli bir ağrı meydana gelmektedir. Ayrıca; şiddetli karın ağrısı, ciltte solgunluk hali, şaşkın bir ifade, bilinç kaybetme, tedirgin olma, kaygılanma, dengesizlik, bayılma hissi ve bulanık görme gibi belirtiler baş gösterir.
Dalak yırtılması iç kanama yapar ve kandan dolayı sertlik ve şişlik meydana gelmektedir. Hekim bunu kontrol ederek belirleyebilmektedir. Kan kaybı nedeniyle kalp hızlı atar ve kan değeri düşer bu nedenle acil müdahale yapılması gerekmektedir.
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