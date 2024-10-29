Günümüzdeki kullanımı

Zamanla, bu düzenin kullanımı yaygınlaştı ve günümüzde bilgisayar klavyeleri de bu düzeni benimsedi. Sonuç olarak, klavye tuşlarının alfabetik sıralama yerine QWERTY düzenine sahip olmasının temel nedeni, daktilo makinelerindeki sıkışma sorunlarını en aza indirmekti. Bu pratik çözüm, yazılı iletişimin hızlanmasına ve daha verimli bir yazma deneyimi sağlanmasına olanak tanıdı.