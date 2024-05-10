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        Haberler Dünyadan Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın setten âşk dolu pozları - magazin haberleri

        Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın setten âşk dolu pozları

        Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın, başrolleri paylaştığı 'Materialists' filminin setinden dudak dudağa pozları yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 09:57 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:57
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          Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yeni film setinden dudak dudağa pozları yansıdı. İkili, 'Materialists' adlı filmin New York'taki setinde öpüşme sahnesini çekti.

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          34 yaşındaki Johnson ile 49 yaşındaki Pascal'ın filmde bir kavuşma ya da ayrılma anını çektikleri düşünüldü.

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          İkili, çekim arasında sette yürüyüş yapıp sohbet ederken de görüntülendi.

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          'Materialists' filminin başrol kadrosunda Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yanı sıra Chris Evans da yer alıyor.

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          Filmin yönetmen koltuğunda, Oscar'a aday gösterilen 'Past Lives' filminin yönetmeni Celine Song oturuyor.

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          Filmin, "zengin bir adamla birlikte olan ama hâlâ geride bıraktığı meteliksiz oyuncu-garsona karşı hisler besleyen profesyonel bir çöpçatanı" konu aldığı öğrenildi.

          'Materialists'in gösterim tarihi henüz açıklanmadı.

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