Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın setten âşk dolu pozları
Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın, başrolleri paylaştığı 'Materialists' filminin setinden dudak dudağa pozları yansıdı
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Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yeni film setinden dudak dudağa pozları yansıdı. İkili, 'Materialists' adlı filmin New York'taki setinde öpüşme sahnesini çekti.
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34 yaşındaki Johnson ile 49 yaşındaki Pascal'ın filmde bir kavuşma ya da ayrılma anını çektikleri düşünüldü.
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İkili, çekim arasında sette yürüyüş yapıp sohbet ederken de görüntülendi.
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'Materialists' filminin başrol kadrosunda Dakota Johnson ve Pedro Pascal'ın yanı sıra Chris Evans da yer alıyor.
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Filmin yönetmen koltuğunda, Oscar'a aday gösterilen 'Past Lives' filminin yönetmeni Celine Song oturuyor.
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Filmin, "zengin bir adamla birlikte olan ama hâlâ geride bıraktığı meteliksiz oyuncu-garsona karşı hisler besleyen profesyonel bir çöpçatanı" konu aldığı öğrenildi.
'Materialists'in gösterim tarihi henüz açıklanmadı.
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