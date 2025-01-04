Dakar Rallisi'nde ilk etap tamamlandı

Suudi Arabistan'daki 47. Dakar Rallisi'nin birinci etabı, Bişa kentindeki 413 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 4 saat 35 dakika 53 saniyelik derecesiyle X-Raid takımından Chicherit elde etti.

REKLAM advertisement1

ABD'li Seth Quintero (Toyota Gazoo), Fransız pilotun 50 saniye arkasında ikinci, Güney Afrikalı Saood Variawa (Toyota Gazoo) da liderin bir dakika 3 saniye gerisinde üçüncü oldu.

Son şampiyon İspanyol Carlos Sainz (Ford M-Sport) ise birinci etapta 7. sırayı aldı. MOTOSİKLETTE LİDER SANDERS Motosiklet kategorisinde Red Bull KTM takımından Daniel Sanders, 4 saat 41 dakika 27 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı. Avustralyalı pilotu, 2 dakika 4 saniye sonra bitiş çizgisine giden son şampiyon ABD'li Ricky Brabec (Monster Energy Honda) ve 2 dakika 26 saniye geriden gelen Botsvanalı Ross Branch (Hero) takip etti.

Dakar Rallisi'nin ikinci etabı, Bişa kentindeki 967 kilometrelik parkurda yarın ve 6 Ocak Pazartesi günü düzenlenecek. Sürücüler, iki gün sürecek maraton etabının ilk bölümünde geceyi geçirmek için saat 17.00'ye kadar 6 kamp alanından birine ulaşmaya çalışacak. Bu süreçte çok az malzeme ve erzakla yetinecek yarışmacılar, ertesi sabah tekrar yola koyularak etabın kalan kısmını tamamlayacak.

2025 Dakar Rallisi, 17 Ocak'ta Shubaytah kentinde son bulacak.