"Yargı kalkınmanın motoru olabilir"

Daha İyi Yargı Platformu, 2021-2022 Adli Yıl Açılışı öncesi "Yüksek refah kaliteli yargı ile mümkün" başlıklı çalışmasını açıkladı.
1980’den 2020’ye Türkiye'nin dünya ekonomisindeki payının yüzde 0,86’dan yüzde 0,85’e gerilediğine dikkat çekilen çalışmada, uluslararası hukukun üstünlüğü endekslerinde Türkiye'nin puanının 0.80'lerden 0.20'lere gerilediği belirtildi.
Raporda, "Türkiye; kaliteli bir yargı ile hukukun üstünlüğünü sağlayan, adalet inancını güçlendirerek artan dünya refahından aldığı payı artırabilir, kişi başı milli gelirini kısa zamanda 5-6 katına çıkarabilir" denildi.
BAĞIMSIZ, HESAP VEREBİLİR, ŞEFFAF YARGI SİSTEMİ
Yapılan çalışmada, yargı sisteminin verimli, çalışır, şeffaf ve tam hesap verirlik yoluyla tam bağımsızlığın sağlanması amaçlanırken, Hakim ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 90 yargı mensubunun dahil olduğu Adalet Yüksek Kurumu'na dönüştürülerek hiçbir kişi, grup veya koalisyonun etki edemeyeceği şekilde bağımsızlığının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.
Daimi Hukuk Şurası'nın organize edilerek, kurum temsilcileri ile yargı paydaşlarının bir araya gelerek sorun ve fırsatları en az senede 2 defa bir araya gelip değerlendirmesinin sağlanması gerektiği bildirildi.
Daha İyi Yargı Derneği Başkanı Mehmet Gün
ANAYASA MAHKEMESİ'NİN YAPISI
Çalışmada verdiği kararlarla tartışılan Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hizmet kapasitesinin artırılması gerektiği belirtilerek üye sayısının 30'a çıkarılması, daire sayısının da 3'e bölünmesi gerektiği açıklandı.
Yargıya ilişkin idari nitelikteki her türlü işlem ve kararların, yargı denetimine açılması gerektiği belirtilen çalışmada, Adalet Yüksek Mahkemesi'nin kurulması öngörüldü.
YARGI ÇALIŞANLARI İÇİN AHİLİK SİSTEMİ
Terör örgütü FETÖ mensuplarının hakim ve savcı görevinden el çektirilmesi sonrası yerlerine görevlendirilen yeni hakim ve savcıların tecrübe eksikliğine dikkat çekilirken, yeni hakim ve savcılar için "ahilik" sistemi kurulması gerektiği açıklandı.
Yapılan çalışmada, "Yargı mesleklerine kabul edilenlerin yaş olarak olgunlaşmış, meslekte staj, özetmenlik, yardımcılık gibi görevlerde çalışarak yeterli yetkinlik ve tecrübe kazandıktan sonra mesleğe kabul edilmeleri, hâkim, savcı ve avukatların mesleğe kabul edildikleri anda görevi en iyi ve kaliteli şekilde yapabilir halde olmaları öngörülmüştür. Almanya’dakine benzer kariyer gelişi planı ile yargı mensuplarına hiç yakışmayan “çocuk yaşta” gibi eleştirileri tam olarak ortadan kaldırmak hedeflenmiştir. Ayrıca Ahi’likteki meslek seviyelerinden ve meslek içi eğitim ve 'yolatalığı' – mentorluktan esinlenen mesleki etkileşim ve önderlik uygulamaları öngörülmüştür" denildi.
26 KALKINMA BÖLGESİ
"Yargının, kalkınmanın motoru olabilir" denilen çalışmada, 26 kalkınma bölgesi oluşturularak 7 bin olan mahkeme sayısının 3 bine düşürülerek "mahkeme enflasyonu"nun giderilebileceği belirtildi.
Çalışmada, yargı öncesi hazırlıkların tamamlanarak duruşmalara başlanmasının, yargı sürecini de hızlandıracağı vurgulandı.
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