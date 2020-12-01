Kelleci, Gaziantep'te bisiklet tamircisi olarak çalıştığı çocukluk yıllarında bisiklet sporuna başladı. Başarı merdivenlerini azimle tırmanan 34 yaşındaki dağ bisikletçisi, bugün milli takım sporcusu olarak Türkiye'yi uluslararası parkurlarda başarıyla temsil ediyor.
Dünya bisiklet camiasının yakından tanıdığı bir isim haline gelen milli sporcu, bisiklet sporunun bir dalı olan dağ bisikletinde uluslararası yarışmalardaki başarılarıyla Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) dağ bisikletçiler sıralamasında 36. sıraya yükselmenin gururunu yaşıyor.
"HAYAL ETTİĞİM SIRALAMAYA ULAŞTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"
Çalışmalarını Antalya'da sürdüren Kelleci yaptığı açıklamada, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını söyledi.
Dağ bisikleti dünya sıralamasında ilk 40 arasına girmenin kolay olmadığına dikkati çeken Kelleci, 5 yıl üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadığını, bu yıl katıldığı tüm uluslararası yarışmalarda elde ettiği puanlarla dünya sıralamasında 36. sıraya yükseldiğini dile getirdi.
Kelleci, bu dalda ilk 40'a giren ilk Türk sporcu olmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, şöyle konuştu:
"Bu benim için gurur verici bir gelişme. Bundan sonraki hedefim, sıralamadaki yerimi koruyup, dünyanın en iyi sporcuları arasında kendimi ve bayrağımı göstermek. Bu zor olacak ama imkansız değil. Daha önce ilk 100'leri imkansız olarak görürken, şimdi ilk 40'dayım. Hayal ettiğim sıralamaya ulaştığım için çok mutluyum. Bisiklette imkansızı başarmak istiyorum. Bu işin mutfağından geliyorum. Bisiklet tamirciliğinden başlayan kariyerimle imkansızlıkları başardım. Her gün bisiklet kullanıyorum. Yılda yaklaşık 25 bin kilometre pedal çeviriyorum. Bisiklet sporundan keyif alıyor, gelecek nesillere örnek olmak istiyorum."
Hayatta hiçbir şeye imkansız olarak bakılmaması gerektiğini vurgulayan Kelleci, çalışınca imkansız gibi görünenlerin ulaşılır hale gelebildiğini, 10 yıl önce televizyonda izlediğini bugün canlı yaşadığını kaydetti.
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