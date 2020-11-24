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Kadir Kelleci'den bir ilk!

Türkiye'de bisiklet sporunun ünlü ismi Kadir Kelleci, Uluslararası Bisiklet Birliği'nin (UCI) dağ bisikletçilerle ilgili sıralamasında 36. sıraya yükseldi ve bunu başaran ilk milli sporcu oldu

24.11.2020 - 16:20 | Güncelleme: ABONE OL
Kadir Kelleci'den bir ilk!
Kadir Kelleci'den bir ilk!
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Türkiye ve Balkan Şampiyonu dağ bisikletçisi Kadir Kelleci, dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü.

25 Ekim'de Sakarya'da düzenlenen Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası’nda 30'uncu olan Kadir Kelleci, şampiyonada istediği dereceyi elde edemese de Uluslararası Bisiklet Birliği’nin (UCI) dünya sıralamasında 50'nci sıraya yükselmişti.

8 Kasım’da Konya'da düzenlenen Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası’nda şampiyon olan Kadir Kelleci, hem moral buldu hem de dünya sıralamasında yükselişini sürdürdü.

Bugün açıklanan MTB Cross-Country dünya sıralamasında 36. sıraya yükselen ve bunu tarihte ilk kez başaran milli sporcu olan Kadir Kelleci, heyecanını sosyal medya hesabında paylaştı.

Hedefinin ilk 40 olduğunu ve 36. sırada yer almaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Kadir Kelleci, "Bekle bizi 2021" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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