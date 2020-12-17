Covid-19'u önlediğine dair yeterli kanıt yok

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İngiltere Ulusal Sağlık ve Bakım Enstitüsü (NICE),İngiltere Halk Sağlığı Kurumu (PHE) ve Beslenmeyle ilgili Bilimsel Danışma Kurulunca (SACN),D vitamininin Covid-19’la ilişkisinin değerlendirildiği bir panele ilişkin sonuç bildirisi yayımlandı.

Bildiride, "Kemik ve kaslar için önemli olan, solunum yolu virüslerine karşı bağışıklık tepkisinde rol oynayabilecek D vitamininin Covid-19’u tedavi ettiğine yönelik yeterli kanıt bulunmuyor." ifadesine yer verildi.

İNGİLİZ HÜKÜMETİ D VİTAMİNİNİ TAVSİYE EDİYOR

D vitamininin Covid-19’a karşı etkilerini ortaya koymak için daha fazla yüksek kalitede randomize kontrollü çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilen bildiride, uzun süre, yüksek dozda alınan D vitamininin vücutta kalsiyum birikmesine yol açacağı, bu nedenle kemiklerin zayıflayabileceği ve böbrek ve kalbin zarar görebileceği uyarısı da yapıldı.

ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÇAĞRISI YAPILMIŞTI

NICE yönergeler merkezi direktörü Dr. Paul Chrisp, şu anda Covid-19’un önlenmesi ve tedavisinde D vitaminini önermek için yeterli kanıt olmadığını kaydederken, halka yine de İngiliz hükümetinin D vitaminin kullanılmasına yönelik tavsiyesine uyması çağrısında bulundu.

İngiltere’de Covid-19’la mücadele kapsamında 2,5 milyon kişiye ücretsiz D vitamini dağıtılacağı duyurulmuştu.

Sağlık Bakanlığı, NICE, PHE ve SACN’a D vitamininin Covid-19’la mücadeledeki etkisinin incelenmesi çağrısında bulunmuştu.