D vitamini için 15 dakika yeterli

UV ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, cilt hücrelerinin mutasyona uğrayarak cilt kanseri gibi hayati hastalıklar oluşturabileceğini vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Kısa süreli D vitamini sentezi için açık tenlilerde 10-15, koyu tenlilerde ise 20-30 dakika yeterli. Güneş ışınları 09.00–10.30 arasında ya da 16.00 sonrasında değerlendirilmeli. Bu süre zarfında kollar, bacaklar ve yüzün yalnızca yüzde 20–25’i açıkta kalmalı. Güneş kremi, şemsiye ya da şapka olmadan öğle saatlerinde güneş altında 10-15 dakikadan fazla kalmak, ciltte DNA hasarına yol açabilir. D vitamininin dostumuz, UV fazlasının ise düşmanımız olduğunu unutmamalıyız” uyarısında bulundu.

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UV ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, cilt hücrelerinin mutasyona uğrayarak cilt kanseri gibi hayati hastalıklar oluşturabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Kısa süreli D vitamini sentezi için açık tenlilerde 10-15, koyu tenlilerde ise 20-30 dakika yeterli. Güneş ışınları 09.00–10.30 arasında ya da 16.00 sonrasında değerlendirilmeli. Bu süre zarfında kollar, bacaklar ve yüzün yalnızca yüzde 20–25’i açıkta kalmalı. Güneş kremi, şemsiye ya da şapka olmadan öğle saatlerinde güneş altında 10-15 dakikadan fazla kalmak, ciltte DNA hasarına yol açabilir. D vitamininin dostumuz, UV fazlasının ise düşmanımız olduğunu unutmamalıyız” uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, cilt kanserine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı: 1. Hem UVA hem de UVB korumalı güneş kremleri bebeklikten itibaren yaz-kış düzenli olarak kullanılmalı. 2. Şapka, güneş gözlüğü ve UV korumalı kıyafetlerle cilt korunmalı. 3. Yılda en az bir kez büyüteçli bir cihazla cildin kontrol edilmesi anlamına gelen dermoskopi yaptırılmalı. Ailede melanom öyküsü varsa daha sık kontrole gidilmeli. 4. Vücuttaki tüm leke ve benler takip edilmeli, değişiklik varsa not alınmalı. 5. Benlerin renk, şekil veya boyutlarında gözle görülür değişiklikler fark edilirse zaman kaybetmeden mutlaka dermatoloğa başvurulmalı. 6. Dermoskopik kontrol yapılmadan benlere herhangi bir lazer veya cerrahi uygulama yaptırılmamalı. 7. 10.30–16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınmalı, güneş ışığına direkt maruziyetten kaçınılmalı. 8. Yapay bronzlaşma cihazları cilt kanseri riskini artıracağı için solaryumdan uzak durulmalı.