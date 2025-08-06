Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık D vitamini için 15 dakika yeterli - Haberler | Sağlık Haberleri

        D vitamini için 15 dakika yeterli

        Kemik sağlığı, bağışıklık sistemi ve düzenli ruh hali için D vitamini olmazsa olmaz. Vücutta halihazırda bulunan bu vitamin etkin hale gelebilmek için güneş ışığına ihtiyaç duyuyor. Güneşlenmenin D vitamini sentezi için en doğal yol olduğunu paylaşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, "Ancak sağlığımız için D vitamini almak isterken yanlış koşullarda güneşlenme nedeniyle cilt kanseri riskini de artırabiliriz. Güneşten gelen zararlı UV ışınları, melanom yani cilt kanserinin bir numaralı sebeplerinden biri. Bu nedenle doğru güneşlenme bilincini toplum genelinde yaygınlaştırmak önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2025 - 15:26 Güncelleme: 06.08.2025 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        D vitamini için 15 dakika yeterli
        ABONE OL
        ABONE OL

        UV ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, cilt hücrelerinin mutasyona uğrayarak cilt kanseri gibi hayati hastalıklar oluşturabileceğini vurgulayan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, “Kısa süreli D vitamini sentezi için açık tenlilerde 10-15, koyu tenlilerde ise 20-30 dakika yeterli. Güneş ışınları 09.00–10.30 arasında ya da 16.00 sonrasında değerlendirilmeli. Bu süre zarfında kollar, bacaklar ve yüzün yalnızca yüzde 20–25’i açıkta kalmalı. Güneş kremi, şemsiye ya da şapka olmadan öğle saatlerinde güneş altında 10-15 dakikadan fazla kalmak, ciltte DNA hasarına yol açabilir. D vitamininin dostumuz, UV fazlasının ise düşmanımız olduğunu unutmamalıyız” uyarısında bulundu.

        REKLAM

        UV ışınlarının en dik açıyla geldiği öğle saatlerinde, cilt hücrelerinin mutasyona uğrayarak cilt kanseri gibi hayati hastalıklar oluşturabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Yıldırım, “Kısa süreli D vitamini sentezi için açık tenlilerde 10-15, koyu tenlilerde ise 20-30 dakika yeterli. Güneş ışınları 09.00–10.30 arasında ya da 16.00 sonrasında değerlendirilmeli. Bu süre zarfında kollar, bacaklar ve yüzün yalnızca yüzde 20–25’i açıkta kalmalı. Güneş kremi, şemsiye ya da şapka olmadan öğle saatlerinde güneş altında 10-15 dakikadan fazla kalmak, ciltte DNA hasarına yol açabilir. D vitamininin dostumuz, UV fazlasının ise düşmanımız olduğunu unutmamalıyız” uyarısında bulundu.

        Prof. Dr. Yeşim Yıldırım, cilt kanserine karşı alınabilecek önlemleri sıraladı:

        1. Hem UVA hem de UVB korumalı güneş kremleri bebeklikten itibaren yaz-kış düzenli olarak kullanılmalı.

        2. Şapka, güneş gözlüğü ve UV korumalı kıyafetlerle cilt korunmalı.

        3. Yılda en az bir kez büyüteçli bir cihazla cildin kontrol edilmesi anlamına gelen dermoskopi yaptırılmalı. Ailede melanom öyküsü varsa daha sık kontrole gidilmeli.

        4. Vücuttaki tüm leke ve benler takip edilmeli, değişiklik varsa not alınmalı.

        5. Benlerin renk, şekil veya boyutlarında gözle görülür değişiklikler fark edilirse zaman kaybetmeden mutlaka dermatoloğa başvurulmalı.

        6. Dermoskopik kontrol yapılmadan benlere herhangi bir lazer veya cerrahi uygulama yaptırılmamalı.

        7. 10.30–16.00 saatleri arasında mümkün olduğunca gölgede kalınmalı, güneş ışığına direkt maruziyetten kaçınılmalı.

        8. Yapay bronzlaşma cihazları cilt kanseri riskini artıracağı için solaryumdan uzak durulmalı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        İzmir'de su kesintileri başlıyor!
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Faladdin'e milyonlarca liralık hesap hareketleri soruldu
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        Mourinho'nun Feyenoord 11'i!
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Karnında dren hortumu unutuldu!
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        Beşiktaş, Ndidi transferinde sona yaklaştı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        TBMM personeli Saliha Akkaş, vahşet kurbanı!
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Rekor başarı, sınırlı kontenjan
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        Livakovic'e Premier Lig'den kanca!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        AKOM'dan İstanbul uyarıları!
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        ABD iki ülkeden 15 bin dolarlık teminat isteyecek
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        Damla Kent projesinde talep toplama başladı
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        ASA'dan Zara'ya yasak
        ASA'dan Zara'ya yasak
        Habertürk Anasayfa