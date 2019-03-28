28 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Her yaşta görülebilen D vitamini eksikliğiyle, 6-36 aylık bebeklerde kemik hastalığı olarak yetişkinlere oranla daha sık karşılaşılıyor. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre D vitamini eksikliği olan ve hamileliğinde güneşten uzak kalan kadınların bebeklerinde D vitamini eksikliği daha sık görülüyor. Ülkemizde raşitizme 0-3 yaş grubunda yaklaşık yüzde 6 oranında rastlanıyor. Gelişmiş ülkelerde nadir görülen (1/200.000) raşitizmin ülkemizdeki sıklığı ise yüzde 2-20 arasında. Anadolu Sağlık Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kılıç konuyla ilgili önemli bilgiler veriyor.
BEZLİ BEBEKLER HAFTADA 3 GÜN 10 DAKİKA GÜNEŞ GÖRMELİ
D vitamini eksikliğini önlemenin en doğal yolunun güneş olduğu belirtiliyor. Bebeklerin bezli oldukları dönemde haftada 3 kez 10 dakika, annelerin ise el ve yüz açık olacak şekilde haftada en az 3 kez 20 dakika güneş görmeleri öneriliyor. Kronik hastalıkları olanlar ile hamile ve yaşlıların, yaz döneminde güneşin en zararlı olduğu öğle saatlerinin (11.00 - 15.00 arası) dışındaki saatlerde güneşe çıkmaları gerekiyor.
EN ÖNEMLİ NEDENİ D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ
Raşitizmin farklı nedenleri olsa da en çok D vitamini eksikliğiyle ortaya çıkıyor. Sorun, bu eksiklik nedeniyle bağırsaklardan emilimin yetersiz olması sonucu kandaki kalsiyum ve fosforu dengelemek için kemikten kalsiyum çekilmesiyle kendini gösteriyor. Raşitizm, kemik yapısını bozarak kemik mineral yoğunluğunu azaltıyor. Soruna işaret eden pek çok belirti bulunuyor. İştahsızlık, kilo alamama, kas krampları, kemik ağrıları, gelişme geriliği, bıngıldakta geç kapanma, terleme, yürümede ve diş çıkmasında gecikme, kasılma ve nöbet geçirme, bacaklarda eğrilik gibi kemik deformiteleri kişide raşitizm olduğuna işaret eden belirtiler olarak kabul ediliyor.
TANIDA GECİKME HAYATİ TEHLİKEYE YOL AÇABİLİR
El-bilek grafisi, kanda kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, PTH ve 25-OH vitamin D düzeyine bakılması gibi yöntemler hastalıkla ilgili kesin tanıya ulaştırıyor. Tanıdaki olası bir gecikme geri dönüşsüz kemik deformiteleri ile solunum sıkıntısı gibi hayati tehlike yaratacak sonuçlara yol açabiliyor. D vitamini eksikliğinin tedavisinde ise yaşa göre, ağızdan ya da kas içine vitamin verilmesi yoluyla hızlı iyileşme sağlanıyor. Ayrıca ülkemizde, yeni doğan tüm bebeklere rutin olarak doğumdan itibaren 1-2 yıl D vitamini desteği sağlandığını da unutmamak gerekiyor.
D VİTAMİNİ EN ÇOK HANGİ BESİNLERDE VAR?
D vitamini en çok hayvansal besinlerde bulunuyor. İşte o besinler:
*Tereyağı
*Süt
*Peynir
*Yumurta
*Balık
*Tavuk
*Karaciğer
Not: D vitamini, D2 vitamini şeklinde bitkilerde de bulunmakla birlikte sadece hayvansal besinlerden alınan D vitamininin depolanabildiğini unutmamak gerekiyor. Bu nedenle güneş ışığından faydalanmanın yanı sıra doğru beslenerek de D vitamini eksikliğine engel olunabiliyor.
D VİTAMİNİ…
* Kemik erimesini ve bazı kanser türlerini engellemeye yardımcı olur.
* Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkilidir.
* Sinir sistemini destekler.
* Boy uzamasına yardım eder.
* Şeker ve tansiyonun düzenlenmesinde olumlu rol oynar.
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