Doğada yer almakta olan canlı türleri arasında bulunan bitkiler, yeryüzünde hemen her yerde bulunmaktadır. Binlerce çeşide sahip bu bitkiler arasında bazılarının da D harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Peki, D harfi ile başlayan bitkiler, D harfi ile başlayan meyveler, D harfi ile başlayan çiçekler nelerdir? Tüm detaylar...
D Harfi ile Başlayan Bitkiler
D harfi oldukça sık kullanılan harfler arasında yer almaktadır. Yaygın olarak kullanılmakta olan bu harf aynı zamanda pek çok bitkinin de isminin ilk harfidir. D ile başlamakta olan pek çok bitki bulunmakta ve bunlar bazen bulmacalarda, oyunlarda ya da sınavlarda lazım olabilmektedir. Bu nedenle de araştırmalar yapılmaktadır. Bunlar ise şu şekilde sıralanmaktadır:
- Dulavrat Otu
- Dulavrat Kökü
- Deniz Kadayıfı
- Defne Yaprağı
- Dereotu
- Deniz Börülcesi
D Harfi ile Başlayan Meyveler
Pek çok meyvenin isminin D harfi ile başlamakta olduğu bilinmektedir. Bu meyveler arasından bazılarının ise sıkça tüketilmekte olduğu ve çok sevildiği söylenebilmektedir. Buna örnek olarak da dut gösterilebilmektedir. Meyveler arasında D harfi ile başlamakta olan ve sık bilinmeyenlerde bulunmaktadır. Genel olarak D harfi ile başlayan meyveler şu şekilde sıralanmaktadır:
- Devebastı Şeftali
- Döngel Meyvesi
- Demirhindi
- Deniz Börülcesi
- Dragon Meyvesi
- Durian
- Dağ Çileği
- Dağ Muşmulası
- Dut
- Deveci Armudu
- Damson Eriği
- Düşes Dangulem
- Delikates
D Harfi ile Başlayan Çiçekler
Özellikle kadınlar tarafından sevilmekte olan çiçekler arasında bazılarının da D harfi ile başlamakta olduğu gözlemlenmektedir. Bundan dolayı da D harfi ile başlamakta olan çiçeklerin neler olduğu merak edilmektedir. Yeryüzünden bulunan birçok çiçeği D harfi ile başladığı söylenebilmektedir. Bu çiçekler arasında ön planda olanlar şu şekildedir:
- Dağlama
- Dua Çiçeği
- Düğün Çiçeği
- Difenbahya
- Deniz Lavantası
D Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri
Alfabede sık kullanılan harflerden bir tanesinin de D harfi olduğu bilinenler arasında yer almaktadır. Bunlardan bazıları sıkça kullanılmakta olan bitkiler iken bazıları ise daha arka planda kalan ve az bilinen bitkilerdir. D harfi ile başlayan bitki isimleri şu şekilde sıralanmaktadır:
- Darı
- Dönbaba
- Dul Avrat Otu
- Deve Dikeni
- Diş Budak
- Deve Tabanı
- Dalak Otu
- Deniz Rezenesi
- Dikenli Katırtırnağı
- Duvar Sarmaşığı
- Domuz Ayrığı
- Dere Baklası
- Demirhindi
- Dağ Papayası
- Defne
- Deve Kulağı
- Dişotu
D Harfi ile Başlayan Meyve İsimleri
D harfi ile başlayan meyvelerin arasında ön plana çıkmakta olanın dut olduğu söylenebilmektedir. Faydaları ve lezzeti nedeni ile ön planda yer almakta olan dutun pek çok kişi tarafından sevilerek tüketildiği söylenebilmektedir. Bundan dolayı da ön planda bulunmaktadır. Bunun yanı sıra dağ çileği, deniz börülcesi, deveci armudu gibi meyvelerin de bulunmakta olduğu bilinenler arasında yer almaktadır.
D Harfi ile Başlayan Çiçek İsimleri
Pek bilinmeyen ancak D harfi ile başlamakta olan çeşitli çiçekler bulunmaktadır. Bunlardan bazıları ise defne, deve tabanı, düğün çiçeği, dua çiçeği, deve dikeni şeklinde isimlendirilmektedir. Aynı zamanda damat mendili, difenbahya çiçeği, doğuş eriği gibi farklı isimlere sahip olan çiçeklerin de bulunmakta olduğu bilinenler arasındadır.