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        Haberler Gündem Güncel D-100'ü kilitleyen kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı | Son dakika haberleri

        D-100'ü kilitleyen kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı

        D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 11:25 Güncelleme: 26.07.2024 - 11:30
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        D-100'ü ulaşıma kapatan kaza
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        Kocaeli'de D-100 kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki kömür yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

        Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.

        Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.

        Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.

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        #D-100
        #kocaeli
        #trafik
        #trafik kazası
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