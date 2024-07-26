D-100'ü kilitleyen kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde kömür yüklü TIR devrildi. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.
Kocaeli'de D-100 kara yolunun Körfez Şirinyalı mevkisinde M.A. idaresindeki kömür yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, kömürlerin yola saçılması nedeniyle İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
Araç yoğunluğu oluşan bölgede sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Ekipler, kömürlerin temizlenmesi ve aracın yoldan kaldırılması için çalışma başlattı.