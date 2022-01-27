Sezon sonunda Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Cyle Larin, İngiliz basınından The Guardian'a özel açıklamalarda bulundu. Kanadali oyuncu geleceği ile ilgili de konuştu:

"HEP DÜNYA KUPASI'NIN HAYALİNİ KURDUM"

"Küçükken hep bunun hayalini kurdum. Dünya Kupası'na katılırsak Kanada'nın büyük futbol ülkeleriyle mücadele edebileceğini göstermek istiyorum. Tüm dünya kupalarını ve turnuvaları izledim, onlar benin daha iyi olmamı sağladı."

SÖZLEŞME SORUSUNA CEVAP:

"Beşiktaş'ta sadece bu sezona odaklandım. Umarım bir şampiyonluk daha kazanırız."

"DROGBA İDOLÜMDÜ"

"Futbolculukta idolüm Drogba'ydı. MLS'te ona karşı oynadım. Favori takımım ise Chelsea'ydi."