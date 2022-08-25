Çuvaldaki kedileri fark edip son anda kurtardı!

Diyarbakır'da kucağında bebeği ile otobüse binen Şilan Koyuncu (29), bir kadının tuttuğu çuvalın içinde kedilerin olduğunu fark etti.
DHA'nın haberine göre, kadına tepki gösterip, çuvalı alan Koyuncu, 2'si yavru 3 kediyi kurtardı.
Kadından şikayetçi olduğunu belirten Koyuncu, "Çuvalı vermeyince, yalan söyleyerek, kendimi dernek başkanı olarak tanıttım. Polis çağırıp, onu içeri attıracağımı söyledim. O zaman korktu ve çuvalı verdi. Sonra kaçma derdine düştü" dedi.
İki gün önce kucağındaki 13 aylık bebeği Ece ile birlikte otobüse binen sağlık çalışanı Şilan Koyuncu, bir süre sonra araçta kedi sesleri duydu. Çevresine bakınan Koyuncu, sesin bir çuvalın içinden geldiğini fark etti.
Çuvalı taşıyan kadına yaklaşan Koyunca, içinde ne olduğunu sordu. Kadın da mahalledeki kedileri toplandığını ve kırsal alana götüreceğini söyledi. Bunun üzerine kendisini 'Hayvan hakları dernek başkanı' olarak tanıtıp, kadını korkutan Koyuncu, kedilerin içinde olduğu çuvalı alarak otobüsten indi. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden Koyuncu, daha sonra 1 kedi ile 2 yavrusunu serbest bıraktı.
'ÇUVALI AÇIP, KEDİLERİ BIRAKTIM'
Kedilerin adeta işkence çeker gibi sesler çıkardığını ifade eden Şilan Koyuncu, "Etrafıma baktım, hareket eden bir çuval gördüm, sonra kadının yanına gittim. 'Bu kedi ne' dedim. 'Benim' dedi. 'Koyman için bir koli yok muydu?' dedim. 'Bunları evimin etrafında topladım. Evimin etrafında kedi, köpek istemiyorum. Bunları çuvala koyup atıyorum, ölüp gebersinler' dedi. Çuvalı bana vermesini söyledim. Çuvalı vermeyince, yalan söyleyerek, kendimi dernek başkanı olarak tanıttım. Polis çağırıp, onu içeri attıracağımı söyledim. O zaman korktu ve çuvalı verdi. Sonra kaçma derdine düştü. Bir yandan bebeğimi tutuyorum, bir yandan o çuval. Öyle bir arbede yaşandı, sonra uzaklaştı. Otobüsten indiğim gibi güvenli bir sitenin önüne gittim. Çuvalı açıp, kedileri bıraktım. Kadından şikayetçi oldum" dedi.
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