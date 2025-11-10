Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Diğer Curling milli takımı Prag’da ikinci oldu - Diğer Haberleri

        Curling milli takımı Prag’da ikinci oldu

        Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Erkek Curling Milli Takımı, WCT Prag Classic Turnuvası'nı ikinci sırada tamamladı. Prag'da güçlü rakiplerle mücadele eden milliler sergiledikleri üstün performansla Avrupa Şampiyonası öncesinde umut verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2025 - 16:47 Güncelleme: 10.11.2025 - 16:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        Curling Milli Takımı Prag'da ikinciliği aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Erkek Curling Milli Takımı, WCT Prag Classic Turnuvası’nı ikinci sırada tamamladı. Prag’da güçlü rakiplerle mücadele eden milliler sergiledikleri üstün performansla Avrupa Şampiyonası öncesinde umut verdi.

        Türkiye Curling Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Kenan Şebin, elde edilen başarının takımın yükselen form grafiğini ve güçlü takım ruhunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek, "Şimdi sırada yeni bir durak var: Danimarka, Kopenhag. Millilerimiz burada kampa girip Nordic Tour Danish Cup turnuvasında mücadele edecek. Ardından Avrupa Curling Şampiyonası’nda B Klasmanında ülkemizi temsil edecekler. Hedefimiz A Klasmanına yükselmek. Takımımıza yürekten inanıyor, Avrupa yolculuğunda başarılar diliyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sarkozy'e erken tahliye
        Sarkozy'e erken tahliye
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a 5 günlük yağış uyarısı!
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        İzmir Körfezi kahverengiye döndü
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Bahis soruşturmasında 19 kişiye tutuklama talebi!
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Salon boş kaldı, başkanın sesi titredi
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Otomobille çarptı demir çubukla öldürdü!
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Zelenskiy: Trump'tan korkmuyorum
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        Mourinho hakemin üzerine yürüdü!
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        CHP Kurultayı davasında gerekçeli karar: “Ehliyet yok”
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bunun adı intihar!"
        "Bunun adı intihar!"
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Havada, karada, denizde saat: 09.05... Atamızı anıyoruz
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Devlet erkanı Anıtkabir'de
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        Ulu Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 87.yılı
        "Vatan sana minnettardır"
        "Vatan sana minnettardır"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        "Liderliği yakalama şansı yükseldi"
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Hangi ülke güne nasıl başlıyor?
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Alper, 21 yaşındaydı... Yardım etmek istedi öldü!
        Fedakar lider Paulista!
        Fedakar lider Paulista!
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Sosyal konut projesinde başvurular başladı
        Habertürk Anasayfa