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        Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Dün babamı ziyarete gidemedim ama o geldi... - Magazin haberleri

        Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın: Dün babamı ziyarete gidemedim ama o geldi...

        Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde babasıyla ilgili duygusal bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 11:33 Güncelleme: 11.04.2024 - 11:33
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          Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de hayatını kaybetmişti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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          Usta oyuncunun oğlu Murat Arkın, Ramazan Bayramı'nda babasının mezarını ziyaret edemediğini söyleyerek, duygusal bir mesaj yayımladı.

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          Babasıyla yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Murat Arkın, şunları dile getirdi: Dün babamı ziyarete gidemedim ama o geldi. Tam karşımda oturuyordu. Üzerinde yine portakalı ikiye ayırıp kabuğuyla zevkle yediğini saklamayan, lekeli beyaz atleti, onun üzerinde bir türlü vaz geçemediği, şu an odamda asılı hâlâ baba kokan hırkası, bacakları yazın dahi olsa üșüdüğü için her daim örttüğü pikesi, yüzünde dünyaları aydınlatan gülümsemesi vardı. Saçları en temiz beyaz, hafif yana taralı. Az önce yine matematik soruları çözmüş, belli. Belki yine bir soruda takıldı. 'Murat şuna bir bak ya' demek için geldi belki. Kurşun kalemi elinde. Masada kağıt yok. Gene masaya yazmış. Annemin 'Fahrettin, orada kağıtlar var' dediğini duyuyorum.

          Babam bana bakıyor. Konuşmuyor ama sesini duyuyorum. 'Murat, sevdiğini belli etmez, söylemez o' diyor. Bir an duraksayıp 'bu kez değil' diyorum içimden. Sonra dünyaları sarsacak, tarifi imkansız bir iç titremesiyle, okşarcasına "Seni nekadar çok sevdiğimi biliyorsun, değil mi?' deyi veriyorum.

          Bu fotoğraftaki günü hatırlattı bana. Yanıma gelip öpmemişti, koklamıştı adeta. 'Murat, güzel bir film koy izleyelim yahu' demişti. 'Malkoçoğlu Ölüm Fedaileri'ni izlemiştik.

          Hayatımsın babam. İyi bayramlar olsun.

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