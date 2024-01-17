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        Haberler Magazin Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanıklık yaptı - Magazin haberleri

        Cüneyt Arkın'ın miras davasında Nuri Alço tanıklık yaptı

        Cüneyt Arkın'ın ölümünden sonra ilk eşi Güler Mocan'dan doğan kızı Filiz Cüreklibatır'ın, mirastan mal kaçırdıkları, bu nedenle pay alamadığı iddiasıyla Arkın'ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşine açtığı davada oyuncu Nuri Alço tanık olarak dinlendi. Nuri Alço, o dönemlerde Yeşilçam oyuncularının yüksek bir gelir elde etmediğini anlatarak "Kayınpederi olmasaydı Cüneyt Arkın'ın geçinmesi mümkün değildi" dedi. Alço, ayrıca; "Cüneyt Arkın'a eşi ya da oğulları tarafından herhangi bir şekilde baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 13:22 Güncelleme: 17.01.2024 - 13:22
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        "Akli melekeleri yerindeydi"
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        28 Haziran 2022’de 85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın’ın ilk eşi Güler Mocan'dan doğan kızı Filiz Cüreklibatır’ın, mirastan mal kaçırdıkları, bu nedenle pay alamadığı iddiasıyla Arkın’ın ikinci eşi Betül Cüreklibatır ve iki erkek kardeşi Murat Cüreklibatır ile Kaan Cüreklibatır’a açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Filiz Cüreklibatır ile davalı Betül Cüreklibatır, taraf avukatlarıyla hazır bulundu.

        Filiz Cüreklibatır

        İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; davacı Filiz Cüreklibatır ve davalı Betül Cüreklibatır ile taraf avukatları katıldı. Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır adına tanıklık yapan oyuncu Nuri Alço, Arkın ile Eskişehirli olmaları nedeniyle sinemaya girmeden önce tanıştıklarını belirterek; "Cüneyt Arkın ile en son 1981'de 'Katiller de Ağlar' isimli filmi çekmiştim. O dönem Cüneyt Arkın'ın üç adet film karşılığı 10 bin TL ücret aldığını hatırlıyorum. Bu parayla bir taşınmaz alınmayacağını iyi hatırlıyorum. Olsa olsa eski model bir araba parasına denk gelirdi. O dönemlerde Cüneyt Arkın, kayınpederi olmasaydı geçinmesi mümkün değildi. Eşi Betül hanımın yardımlarıyla evde figürasyon ekibine ve kavgacılara yemek dağıtırdı, bakar ve gözetlerdi. Bunlar için de masraf gerekirdi. Cüneyt Arkın'ın Silivri ve Levent'teki eviyle bir arabası olduğunu biliyorum. Eşi Betül hanımın babasından gelen bir malvarlığı vardı" dedi.

        Cüneyt Arkın eşi Betül Cüreklibatır ve çocukları Kaan Cüreklibatır - Murat Cüreklibatır

        "EŞİ VE OĞULLARI TARAFINDAN BASKI YAPILDIĞINI DUYMADIM"

        Yeşilçam aktörlerinin o dönemlerde yüksek bir gelir elde etmediğini vurgulayan Nuri Alço, "O dönemde aktörler tüm giysilerini kendileri alır, minibüslerle setlere giderdi. Cüneyt Arkın'ın telif hakkı ve geliri de söz konusu değildi. O dönem oyuncularından Kemal Sunal da öldükten sonra, eşinin başvurusu sayesinde telif hakkı kazanmıştır. Cüneyt Arkın, sinemadaki çalışmaları neticesinde birtakım ciddi sakatlıklar geçirmişti. Sigortası olmadığı için tedavi görerek tüm masraflarını ve sağlık harcamalarını cebinden karşılamıştır. Cüneyt'in sürekli kortizon kullandığını ve masraflar yaptığını biliyorum. Sağlık problemleri yaşadığı dönemlerde de eşi ve oğullarının kollarına girerek ilgili yerlere giderdi. Tarık Akan'ın cenazesine dahi bu şekilde gitmiştir. Cüneyt Arkın'ın eşi ya da oğulları tarafından herhangi bir şekilde baskı yapıldığını duymadım. Cüneyt'in vefatına kadar akli melekeleri yerindeydi. Her şeyi açıkça anlayabiliyor, konuşması iyi bir şekilde hayatını idame ettiriyordu. Son anına kadar baskı yoluyla algılamasının azaltılması ve kendisine baskı kurulabilecek bir algı olmadığını hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

        Nuri Alço

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        FİLİZ CÜREKLİBATIR'IN ESKİ EŞİ DE TANIKLIK YAPTI

        Duruşmada Filiz Cüreklibatır için tanıklık eden eski eşi Yalçın Canlı, "Eski eşim babasına hep ulaşmaya çalıştı, ancak hep zorluk çekti" dedi. Eski eşiyle babasının arasında 2010'dan sonra samimi bir şekilde kurulduğunu söyleyen Canlı, "2016 Haziran ayında da ben, kızım, eski eşim, Cüneyt Arkın, eşi Betül hanım ve iki oğlu, Etiler'deki evin lokalinde birlikte yemek yedik. Herkes gayet iyi anlaşıyordu. O dönemki telefon görüşmemizde Betül hanımın Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesini istemediği kanaatine vardım. Bunun dışında Betül hanım ile iki oğlunun Cüneyt Arkın ile kızının görüşmesine engel olduklarını görmedim. Biz Filiz ile evlendikten sonra Cüneyt Arkın bir defa evimize gelerek bizi tebrik etti. Cüneyt Arkın'ın kızına maddi olarak herhangi bir yardımda bulunduğunu ve herhangi bir mal verdiğini duymadım" dedi.

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        CÜNEYT ARKIN'IN ROL ALDIĞI TÜM REKLAM VE FİLMLER SORULACAK

        Mahkeme, dinlenmeyen tanıkların dinlenmesine ve Cüneyt Arkın'ın rol aldığı tüm yapımların reklam, film ve diziyle ilgili kurumlara yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

        NURİ ALÇO: YEŞİLÇAM'DA OLAN ŞEYLERİ ANLATTIK

        Duruşma sonrasında basın mensuplarının soruları üzerine Nuri Alço; "Tanık olarak geldim, kızıyla ilgili bir mevzu vardı. Yeşilçam'dan, sinemadan olan şeyleri anlattık o kadar. Gayet iyi geçti. Sorun yok" dedi. Betül Cüreklibatır ve Filiz Cüreklibatır ise konuşmak istemedi.

        Betül Cüreklibatır

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        #Nuri Alço
        #Cüneyt Arkın
        #Filiz Cüreklibatır

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