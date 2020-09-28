Usta oyuncu Cüneyt Arkın, seneler sonra Kuruluş Osman dizisi ile setlere döndü. Arkın, ilk çekim günü sonrasında bir fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

83 yaşındaki oyuncunun karesinde setten eşi ile eve dönerken araçta uyuya kaldığı görülüyor.

Cüneyt Arkın, o fotoğrafı sosyal medya hesabından "Yorulmuşuz sanırım... ilk gün, Kuruluş Osman set dönüşü" notuyla yayınladı.