REKLAM advertisement1

Garanti BBVA ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği'nin iş birliği ile Türkiye'de Cumhuriyetin 100. yılı Kadın Girişimci Zirvesi gerçekleşti.

Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ ve KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu’nun konuşmalarıyla başlayan Zirveye, Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner “Toplumsal Kalkınmanın İtici Gücü Kadın Girişimciler” başlığında konuk konuşmacı olarak katıldı.

Zirvede, FutureBright Kurucusu Akan Abdula moderatörlüğünde gerçekleşen “Ya Sonra?” başlıklı panelde Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz yeşil gelecek, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucu Ortağı Tülin Akın gelecek için akıllı tarım ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Çağla Gül Şenkardeş yarının teknolojileri alanındaki deneyimlerini paylaştı. “Geleceğe Yön Veren Kadın Girişimciler” panelinde Yekta Kopan, Insider CEO’su ve Kurucu Ortağı Hande Çilingir ile başarılı bir girişimin ilham verici hikâyesi üzerine sohbet etti. Zirvenin kapanışında ise BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli Gelecek Sensin temalı konuşma yaptı.

REKLAM

"SAĞLADIĞIMIZ FİNANSMAN DESTEK 150 MİLYAR TL'Yİ AŞTI"

Zirvede konuşan Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ kadınların başarılarıyla öne çıkması ekonomik ve toplumsal açıdan yaşamsal önem taşıdığın aktararak, "Burada anahtar unsurun kadınların girişimcilik yoluyla güçlendirilmesi olduğuna inanıyoruz. Ülkemizde bu konuda önemli çalışmalar yapılmasına rağmen kadın girişimci oranı 17 yılda yüzde 5’lerden ancak yüzde 14’lere ulaştı. Temennimiz kadınlar için yüzde 100 eşitliğin sağlandığı bir dünyada yaşamak. Garanti BBVA olarak, ekonomik değer yaratan, risk alan, kendi ayakları üzerinde duran kadın girişimcileri desteklemek amacıyla 2006 yılında Kadın Girişimci Programını başlattık. Bütünsel desteklerimizi finansman sağlama, cesaretlendirme, eğitim ve yeni pazarlara açılma olarak dört ana başlıkta topladık. Son beş yılın rakamlarına baktığımızda kadın girişimcilere sağladığımız finansman desteği 150 milyar TL’yi aştı. Bu rakamı bir başlangıç seviyesi alıyoruz. Bundan sonra da kadın girişimcilere finansman desteğimiz katlanarak artmaya devam edecek” dedi.

12 MİLYON KADININ BANKA HESABI YOK

Recep Baştuğ konuşmasını şöyle devam etti: “Günümüzde kadın girişimcilikten bu kadar yüksek sesle bahsedilmesinde, farkındalık oluşturulmasında Banka olarak cesaretle yola çıkarak, yaklaşık 20 yıl önce üstlendiğimiz öncü rolümüzün bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Yeni yüzyılda kadınların girişimcilik ekosistemindeki önemini ve onları bekleyen fırsatları anlattığımız Cumhuriyetin 100. Yılı Kadın Girişimci Zirvesi’nde önümüzdeki 10 yılda öne çıkacak konularda alanında uzman isimler değerli bilgiler paylaştı. Tarım, sürdürülebilirlik ve teknoloji gibi önemli alanlarda kadın girişimcileri bekleyen fırsatlar irdelendi. Konfor alanından çıkan kadın girişimciler geleneksel iş modelleri yerine yenilikçi ve dünyaya olumlu etki edecek işlerin peşine düşmüş durumda. Biz de kadınlardan ilham alarak bugünkü Zirvede bu 3 alanın geleceğini mercek altına aldık.”

Türkiye'de kadının finans sistemindeki yerinden de bahseden Baştuğ ülkemizde 12 milyon kadının banka hesabının bulunmadığını belirtti.

"KADININ HAK ETTİĞİ YERİ ALDIĞINI SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Öte yandan zirvede konuşmasını yapan KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu Türkiye Cumhuriyeti’nin yüzüncü yılının, geride kalan zaman içinde sağlanan ilerlemenin bir muhasebesini yapmak, sorunları tespit etmek ve ikinci yüzyılda bu ilerlemenin nasıl hızlandırılacağını düşünmek için bir fırsat sunduğunu belirtti.

Bezircioğlu konuşmasını şöyle sürdürdü : “Bugün ülkemizde kadının ekonomik, siyasi ve toplumsal yaşamda hak ettiği yerini aldığını söylemek ne yazık ki mümkün değil. Sadece kadın girişimciliğinde değil, hayatın her alanında kadınların erkeklerle eşit koşullarda ve eşit sayılarda yer alamadığını biliyoruz. Zaten kadın girişimciliği de tek başına ilerleme kaydedilecek bir alan değil, kadının her alanda güçlenmesine paralel olarak ilerleme sağlayabileceğimiz bir alan. Biz KAGİDER olarak 21 yıldır kadın girişimciliğinin yaygınlaşması için çalışıyoruz. Bunun için tüm paydaşlarımızla, kamu yönetimiyle, Garanti BBVA gibi iş dünyamızın değerli temsilcileriyle iş birliği içinde birçok proje ve çalışmayı hayata geçiriyoruz.

"KAGİDER KURULDUĞUNDA YÜZDE 4 CİVARINDA OLAN KADIN GİRŞİMCİ ORANI BUGÜN YÜZDE 14"

KAGİDER kurulduğunda yüzde 4 civarında olan kadın girişimci oranı bugün yüzde 14 ise bunda bizim de bir payımız olduğuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ve bizlere “çağdaş uygarlık seviyesine ulaşma” hedefini veren Mustafa Kemal Atatürk, kadınlar olmadan bu hedefe ulaşılamayacağını bilen büyük bir liderdi. Şu gerçek yüz yıl önce de ortadaydı, bugün de ortada: Nüfusumuzun yarısını oluşturan kadınların enerjisini, potansiyelini ve dinamizmini hayata geçirmeden Türkiye’nin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, sürdürülebilir bir kalkınmayla müreffeh bir ülke olması mümkün değildir. Bize düşen Atatürk’ün gösterdiği yolda ilerlemektir. KAGİDER olarak Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında kadın girişimciliğini yaygınlaştırmak, kadını her alanda güçlendirmek, onun gücünü ve sesini daha çok duyurmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

Zirvede konuşan Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner şunları söyledi: "Bize göre toplumsal cinsel eşitliği sağlıklı ve sürdürülebilir demokrasinin olmazsa olmazı. Bugün bu gerçeği bir kez daha idrak ettiğimize eminim."

"Cinsiyet eşitliği meselesi global bir sorun, ama bizimde durduğumuz yer parlak değil. Dünyanın en büyük 20 ekonomisi içindeyiz değe övünüyoruz, ama konu kadın haklarına geldiği zaman eşitlikte 20 ülke içinde değiliz."