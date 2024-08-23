Cumhuriyet tarihinin Ankara'daki ilk parkı Güvenpark yenileniyor

"YEŞİL DOKUYU TAMAMEN KORUDUK"

Proje dahilinde kent mobilyalarının yanı sıra aydınlatmaların ve yürüyüş yollarının da özel malzemelerle yenilendiğini belirten Ödemiş, şöyle devam etti:

"Özgün dokuya hiç dokunmadık, bozmadık. Yeşil dokuyu tamamen koruduk. Çalışmaya başlarken öncelikle buradaki mevcut ağaç dokusunun rölövesini çıkardık. Bunlar artık anıt ağaç diyebileceğimiz simgesel ağaçlarımız, bunları koruduk. Ağaçların bakımını çalışma esnasında ihmal etmiyoruz. Titiz bir şekilde ağaçların bakımını da sürdürüyoruz. Burada sade bir düzenleme yapıyoruz, çim ağırlıklı çalışıyoruz. Bitkileri seçerken de mümkün olduğu kadar iklimi de dikkate alarak az su isteyen Ankara iklimine, ekolojisine uygun bitkiler seçtik."