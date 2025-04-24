Cumhuriyet Savcısı Burhan Bıçkı hayatını kaybetti

Silivri Adliyesinde görevli Cumhuriyet Savcımız Burhan Bıçkı’nın geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle vefatını derin bir teessürle öğrendim.



Merhum Savcımıza Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet olsun