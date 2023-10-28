Müzeyyen Senar (1918-2015): 'Cumhuriyet'in Divası' olarak anılan Senar, ayrıca kamera karşısına geçen de ilk şarkıcı...

Cahide Sonku (1919-1981): Türk sinemasının ilk kadın film yönetmeni ve sinema oyuncusu.

Atıf Yılmaz (1925-2006): Yeşilçam'ın duayen yönetmeni Atıf Yılmaz Selvi Boylum Al Yazmalım, Battal Gazi Destanı, Kibar Feyzo, Berdel, Zulüm ve Zübük ve daha pek çok filme imza attı.

Ayşe Leyla Gencer (1928-2008): Dünyada Türk Divası (La Diva Turca) olarak tanınan Gencer gelmiş geçmiş en iyi opera sanatçıları arasında gösteriliyor. Gencer, Milano, Roma, Venedik, Viyana, Paris, Buenos Aires, Londra, Rio de Janerio ve Chicago'da birçok kez başrolde sahne aldı.

(Fotoğraf: Müzeyyen Senar)