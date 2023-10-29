1938 - BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Uzun savaşların getirdiği yoksulluk, eğitimin hem sınırlı olması hem de sürekli kesintiye uğraması genç nüfusun gelişimini ve sağlıklı nesillerin yetişmesini imkânsız hale getirdi.

Bu nedenle Cumhuriyet’in en önemli adımlarından birisi, gençlerin eğitimini ve gelişimini güvence altına almak için atıldı ve 1938’de Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü kuruldu.