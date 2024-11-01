Yurtiçinde ve yurtdışında elde ettiği başarılarla ve ödülleriyle adından çokça söz ettiren genç yetenek İlyun Bürkev, Şef İbrahim Yazıcı yönetiminde, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde AKM Türk Telekom Opera Salonu sahnesinde önceki akşam muhteşem bir konsere imza attı. 30 Ekim Çarşamba akşamı gerçekleştirilen konserde Bürkev, Saint-Seans’ın 2 Nolu piyano konçertosunu icra etti. Şef İbrahim Yazıcı yönetimindeki Pera Filarmoni orkestrası konserde ayrıca L.V. Beethoven'in Prometheus üvertürü ile W. A. Mozart'ın No 41 Jüpiter senfonisini seslendirdi.

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İlyun Bürkev, AKM’de gerçekleştirilen konseri için “Cumhuriyetin 101. yılında yeniden Atatürk Kültür Merkezi’nde olmak ve bu harika atmosferde sanatseverlerle buluşmak gurur verici. Bu akşam Cumhuriyet coşkusuyla ve dinleyicilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirdiğimiz bu konser benim için de unutulmaz olacak” dedi. Bürkev ayrıca şef İbrahim Yazıcı’ya, kendisine eşlik eden Pera Filarmoni Orkestrası’na, dinleyiciler arasında yer alan hocası devlet sanatçımız Gülsin Onay’a ve salonu dolduran tüm dinleyicilere teşekkür etti.

Gülsin Onay İnstagram’da yaptığı açıklamada konserle ilgili duygularını şöyle paylaştı:“İlyun Bürkev’in sergilediği performans gerçekten kelimelerin ötesindeydi. Genç yeteneğimize ‘veliahtım’ demem boşuna değil, sahnedeki zarafeti, içtenliği ve derin müzikal anlayışı adeta bir yıldız gibi parlıyor. Genç yaşta böylesine olgun bir yorum sunabilmesi gelecekteki başarılarının habercisi. Müziğiyle kurduğu bağı, ruhunun derinliklerinden gelen olgunluk… 16 yaşındaki İlyun, ülkemizin gelecekteki parlak yüzü olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”